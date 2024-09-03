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台北賽》被周天成2015年戰勝林丹所感動 鄭楷9年後也打進男單會內賽

2024/09/03 18:44

鄭楷。（記者林岳甫攝）鄭楷。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕周天成在2015年台北羽球公開賽男單4強扳倒中國名將林丹，同時讓當時才國小的鄭楷感到震撼，他9年後也站上台北小巨蛋，今天更在會外賽連過兩關，生涯首次躋身台北公開賽男單32強，期待能持續挺進在16強碰頭合庫學長王子維。

周天成在2015年力退林丹，讓整個台北小巨蛋沸騰，當時跟教練一起從南投到台北看球的鄭楷，迄今對這場戰役記憶猶新，他後來也一頭栽進羽球世界，但他也沒有想過，現在的他竟然能站上台北小巨蛋比賽。

19歲的鄭楷僅172公分，雖身材沒能佔到優勢，但還是可以在場上展現競爭力，他今年高雄大師賽直闖4強，以及波昂羽球國際賽、北馬里亞納羽球公開賽拿下冠軍，讓他增添不少信心。

當年只是位看著周天成比賽的小觀眾，鄭楷現在自己站上這樣的舞台，當然要把握機會，即使目前腰傷問題，還是吞了止痛藥就上場，他今天連續打敗馬來西亞金乾華，再以21：18、22：20打敗印度選手坦登（Aryamann Tandon），首次參加台北賽就躋身32強。

鄭楷明天32強對香港選手吳英倫，希望能再過關，目標在16強挑戰合庫學長「羽球王子」王子維。鄭楷透露，「我過去只有隊內有遇到子維學長，所以還沒跟學長在正式比賽中打過，很希望自己能在台北公開賽挑戰學長。」

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