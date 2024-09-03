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帕運》程銘志直落三擺平里約帕運銅牌得主 挺進金牌戰

2024/09/03 18:46

程銘志挺進金牌戰。（體育署提供）程銘志挺進金牌戰。（體育署提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣輪椅桌球名將程銘志今在巴黎帕運MS5級男單4強賽，以11：3、15：13、11：7直落三拍落里約帕運銅牌得主、塞爾維亞好手帕立庫恰（Mitar Palikuća），挺進金牌戰。

45歲的程銘志曾是青少年桌球國手，卻車禍失去左腿，遭逢人生巨變的一度封閉自己，但他在教練及父親的勸說下，改練輪椅桌球打出一片天，在2016里約帕運更與林晏弘攜手拿到男團銀牌。

第三度征戰帕運的程銘志，今年在巴黎男單8強戰先以11：6、6：11、11：7、11：7擊敗里約帕運金牌得主曹寧寧，挺進4強，也確定保底銅牌，同時是生涯帕運首面單打獎牌。

程銘志4強對上帕利庫恰在開賽就打得強勢，拉出6：1的開局，並以11：3先馳得點，而他在次局前段延續氣勢，最多曾領先6分，只是對手也非省油的燈，連續得分後來居上，程銘志雖錯過3個局點，但他在13：13的平手階段先逼出對手回球出界，並在暫停後靠著一記幸運球搶下關鍵分，以15：13率先聽牌。

進入第三局，程銘志從3：6落後連拿7分超前比分，最終以11：7勝出，僅花22分鐘，就以直落三力退對手，晉級金牌戰。

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