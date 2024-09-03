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桌球》最新世界排名！林昀儒下滑2名 馮翊新、黃彥誠創生涯最佳

2024/09/03 19:33

林昀儒。（資料照，特派記者陳志曲攝）林昀儒。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布最新世界排名，「沉默刺客」林昀儒因去年WTT阿拉木圖挑戰賽冠軍積分400分失效，排名從第7下滑至第9，中國名將林高遠和日本一哥張本智和各升1名，分居第7、8名。

男子組前6名沒有變動，依序為王楚欽、樊振東、卡德拉諾、梁靖崑、馬龍。法蘭吉斯卡維持第10名，依舊是德國一哥。

台灣球員方面，高承睿32名、莊智淵39名都文風不動。馮翊新上週在馬斯開特支線賽16強戰不敵中國袁勵岑，沒有積分進帳，但仍小升2名來到48名，締造個人生涯最佳。

馬斯開特支線賽不敵徐瑛彬止於32強的「海巡王子」黃彥誠，也從69名上升至68名，同樣是生涯新高。

拿下馬斯開特站男單冠軍的中國直拍橫打好手薛飛，則大幅竄升141名，回到129名，也是本週上升幅度最大的球員。

女子組方面，鄭怡靜仍居世界排名第10、黃怡樺33名，其他台將也小幅上升，簡彤娟46名、陳思羽60名、李昱諄71名、劉馨尹72名、鄭先知73名。

20歲日本新秀橫井咲櫻在馬斯開特支線賽連退4名中國選手，贏得生涯首座WTT單打冠軍，排名從78躍居56名，寫下生涯最佳。

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