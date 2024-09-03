帕運桌球》很棒了！田曉雯激戰5局不敵波蘭名將 連兩屆拿下銅牌

田曉雯無緣晉級女單決賽，仍進帳一面銅牌（體育署提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣桌球女將田曉雯今天在巴黎帕運WS10級女單4強奮戰5局，惜以6：11、5：11、11：8、14：12、8：11不敵握有6面帕運金牌的波蘭名將帕迪卡（Natalia Partyka），雖無緣搶進金牌賽，仍收下單打銅牌。

田曉雯上屆東京帕運拿下女單銅牌，今年在巴黎和隊友林姿妤拿下桌球女雙WD20級銀牌，這次在女單也有所斬獲，連過2關挺進4強，確保拿下一面銅牌，連兩屆在單打都有獎牌進帳。

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田曉雯在16強只花14分鐘以直落三擺平奈及利亞選手歐芭蘇雅耶（Faith Obazuaye），接著在8強戰雖在第4局錯失3個賽末點，但她在第5局即時回穩，最終以局數3：2力退澳洲女將塔普（Melissa Tapper），晉級4強。

田曉雯的4強對手非等閒之輩，帕迪卡是4屆帕運女單金牌得主，另有2面女團金牌在手，田曉雯在首局以6：11讓出，第2局雖從最多落後8分的情況下急起直追，仍以5：11告負。

田曉雯無緣晉級女單決賽，仍進帳一面銅牌（體育署提供）

前兩局都沒領先過的田曉雯，在第三局首度以5：4超前對手，之後也打出氣勢，在8：8平手時連拿3分，以11：8扳回一城。

田曉雯在第四局拉出4：1的開局，惜之後因失誤連續掉分，讓帕迪卡以9：8逆轉，不過田曉雯喊暫停後成功得分，並化解2個賽末點，且在13：12時靠著擦網後的幸運球拿下關鍵分，以14：12扳平戰局。

進入決勝局，田曉雯與帕迪卡互有領先，帕迪卡雖在6：6平手時喊暫停後連拿2分，但田曉雯也連取2分還以顏色，惜沒能延續氣勢，在8：8時連續掉分，最後還被對手打了幸運擦邊球得分，以8：11無緣晉級。

田曉雯無緣晉級女單決賽，仍進帳一面銅牌（體育署提供）

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