晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

U18男籃》查傑繳20分聯手「神岡Curry」黃瀚陞 台灣隊狂勝蒙古46分

2024/09/03 21:07

查傑。（取自FIBA官網）查傑。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男籃今迎來U18亞洲盃男籃賽小組賽第2戰，在查傑繳20分、黃瀚陞貢獻16分帶領下，以92：46痛宰蒙古，首勝開張，也保住晉級的機會。

U18台灣男籃此次由南山高中教頭楊宜峰領軍，與黎巴嫩、蒙古及澳洲同為A組。將取分組前3晉級12強，分組第1直接拿下8強門票，若落在分組2、3要再打1場晉級賽決定8強名單，4強可取得明年U19世界盃門票。

台灣隊前役敗給人高馬大的黎巴嫩，今天面對蒙古若能獲勝，仍有機會取得晉級資格，畢竟下一戰碰上澳洲，恐怕又是一場硬仗。

台灣隊在開局取得17：4領先，「神岡Curry」黃瀚陞單節三分球4投2中獨攬8分，幫助球隊持續擴大領先，首節打完台灣隊以22：6領先蒙古。

不過，台灣隊在第2節攻勢稍減，蒙古也逐漸找到準星，這節兩隊都進帳13分，半場打完台灣暫時以35：18領先。台灣隊在第3節打出30：13攻勢，持續壓制對手，並在第4節擴大到超過40分的差距，收下這關鍵一勝。

台灣隊團隊命中率42.2%，3人得分上雙，查傑攻下全隊最高20分、2籃板，「神岡Curry」黃瀚陞前役三分球11投僅1中，拿下5分，但今天狀況回穩，投進4顆三分球，拿下次高的16分，劉耕灝14分。

台灣隊在小組賽第3戰要碰上澳洲，他們稍早大勝黎巴嫩取得2連勝，暫居分組第1。

黃瀚陞。（取自FIBA官網）黃瀚陞。（取自FIBA官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中