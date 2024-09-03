U18男籃》查傑繳20分聯手「神岡Curry」黃瀚陞 台灣隊狂勝蒙古46分

查傑。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男籃今迎來U18亞洲盃男籃賽小組賽第2戰，在查傑繳20分、黃瀚陞貢獻16分帶領下，以92：46痛宰蒙古，首勝開張，也保住晉級的機會。

U18台灣男籃此次由南山高中教頭楊宜峰領軍，與黎巴嫩、蒙古及澳洲同為A組。將取分組前3晉級12強，分組第1直接拿下8強門票，若落在分組2、3要再打1場晉級賽決定8強名單，4強可取得明年U19世界盃門票。

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台灣隊前役敗給人高馬大的黎巴嫩，今天面對蒙古若能獲勝，仍有機會取得晉級資格，畢竟下一戰碰上澳洲，恐怕又是一場硬仗。

台灣隊在開局取得17：4領先，「神岡Curry」黃瀚陞單節三分球4投2中獨攬8分，幫助球隊持續擴大領先，首節打完台灣隊以22：6領先蒙古。

不過，台灣隊在第2節攻勢稍減，蒙古也逐漸找到準星，這節兩隊都進帳13分，半場打完台灣暫時以35：18領先。台灣隊在第3節打出30：13攻勢，持續壓制對手，並在第4節擴大到超過40分的差距，收下這關鍵一勝。

台灣隊團隊命中率42.2%，3人得分上雙，查傑攻下全隊最高20分、2籃板，「神岡Curry」黃瀚陞前役三分球11投僅1中，拿下5分，但今天狀況回穩，投進4顆三分球，拿下次高的16分，劉耕灝14分。

台灣隊在小組賽第3戰要碰上澳洲，他們稍早大勝黎巴嫩取得2連勝，暫居分組第1。

黃瀚陞。（取自FIBA官網）

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