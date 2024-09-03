日職》想挑戰大聯盟的西武王牌吞惡夢11連敗！ 追平洋聯開季最慘紀錄

高橋光成。（取自產經新聞）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西武獅強投高橋光成今在客場先發對決歐力士，主投6.2局被敲8安失3分，西武終場以2：3一分輸球，高橋光成苦吞開季11連敗，追平高懸洋聯64年的開季最多連敗。

高橋光成上季先發23場，繳出10勝8敗、防禦率2.21的優異成績，去年季後向西武表達挑戰大聯盟舞台的意願，但遭球團婉拒，雙方簽下年薪2.65億日圓的合約。他在休季增重至112公斤，卻也似乎影響他的控球，導致本季狀況欠佳，今天之前已經吞下開季10連敗。

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高橋光成度過首局得點圈有人危機之後，連續2局投出三上三下，但4局下出現亂流，遭西川龍馬敲出右外野2分砲，第6局再被西川龍馬的長打和紅林弘太郎的適時安打再掉1分。高橋光成此役主投6.2局用103球，被敲出8支安打失3分，投出6次三振與2次保送，儘管繳出優質先發，但仍悲情吞敗，防禦率為4.13。

西武輸球後也拿下本季最速80敗，隊史第4度達成這項紀錄，上一次要追溯到1972年，隊史單季最多敗是1971年的84敗。高橋光成已經開季14場不勝、苦吞11連敗刷新隊史最長連敗紀錄，他也追平1960年近鐵的大津守所創下的洋聯開季最多11連敗。

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