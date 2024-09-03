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中職》古林睿煬壓制暴力猿打線 躍居聯盟本土勝投王

2024/09/03 21:33

古林睿煬。（記者李惠洲攝）古林睿煬。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕上週統一獅作客天母慘遭味全龍3戰橫掃，收拾行囊回到台南主場，今天獅隊打起精神，本土王牌古林睿煬7局無失分優質先發領軍，最終就以4：1擊敗樂天桃猿中止3連敗，勝率回到5成，同時賞給樂天3連敗。

此役古林睿煬一夫當關，先發7局用101球，只被擊出3支零星安打，飆出7K、另有3次保送，無失分拿下本季第8勝和單場MVP，獨居聯盟本土勝投王，同時本季對樂天先發4場終於拿到第1勝。

古林睿煬投完7局退場，邱浩鈞在8局上登板被敲2安失1分，洋投裴瑞茲關門力保不失順利守成。

3局下獅隊獲得3次保送，加上林安可適時安打、陳重廷高飛犧牲打，單局進帳2分，7局下蘇智傑兩分打點安打鎖定勝局，樂天只在8局上靠陳晨威安打和林智平長打進帳1分。

古林睿煬。（記者李惠洲攝）古林睿煬。（記者李惠洲攝）

陳克羿。（記者李惠洲攝）陳克羿。（記者李惠洲攝）

林安可。（記者李惠洲攝）林安可。（記者李惠洲攝）

陳重廷。（記者李惠洲攝）陳重廷。（記者李惠洲攝）

蘇智傑。（記者李惠洲攝）蘇智傑。（記者李惠洲攝）

朱育賢。（記者李惠洲攝）朱育賢。（記者李惠洲攝）

裴瑞茲關門成功。（記者李惠洲攝）裴瑞茲關門成功。（記者李惠洲攝）

統一獅擊敗樂天桃猿。（記者李惠洲攝）統一獅擊敗樂天桃猿。（記者李惠洲攝）

統一獅擊敗樂天桃猿。（記者李惠洲攝）統一獅擊敗樂天桃猿。（記者李惠洲攝）

統一獅擊敗樂天桃猿。（記者李惠洲攝）統一獅擊敗樂天桃猿。（記者李惠洲攝）

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