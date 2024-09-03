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排球》台灣小將在U17世錦賽寫歷史 在成人賽事如何站穩國際成首要課題

2024/09/03 23:07

台灣男排新生代以小搏大拿到U17世錦賽銅牌。（取自FIVB官網）台灣男排新生代以小搏大拿到U17世錦賽銅牌。（取自FIVB官網）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣小將接連在U17男、女子排球世錦賽締造佳績，男排更一舉拿下世界級賽事的首座季軍，寫下歷史，但之後的培訓系統，如何讓這批具潛力的新星在成人級賽事也能站穩國際舞台，成為之後需深思的問題。

鄧衍敏曾是2002年釜山、2010年廣州亞運女排國手，也曾幫助台灣隊摘下世大運金牌，退役後執掌台北鯨華女排兵符。

看到台灣小將在世界級舞台奪佳績，男排奪季軍，女排也打到4強，鄧衍敏今天出席福爾摩沙女排俱樂部邀請賽時也分享看法，她表示，「這批選手多為國中生和高一，基本技術還可以多鑽研，但與此同時，也要拿捏好訓練量，讓這些選手避免傷病，並在國內賽事累積經驗，之後在U18、U19賽事以更好的身體及心理狀態去應對。」

選手的養成需要按部就班，若執意「越級挑戰」成人級賽事並非好事，因為可能會因此揠苗助長，鄧衍敏指出，「年輕小將還需要培養，有時年齡過小，像是骨骼發展、肌肉成行都是需考量的點，以我個人角度而言，應在符合年齡的賽事發展，此外，或許可透過國內企排培養成人級的國手，累積人才，再找U19、U20展露頭角的小將加入成人隊，應該會是較好的銜接。」

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