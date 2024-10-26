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世界大賽G1登場！道奇佛雷爾提對決洋基王牌柯爾 今日賽事預告與轉播

2024/10/26 07:03

世界大賽G1登場！道奇佛雷爾提對決洋基王牌柯爾 今日賽事預告與轉播大谷翔平。（資料照。今日美國）

早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！

MLB世界大賽G1在今日登場，道奇派出先發投手佛雷爾提（Jack Flaherty）掛帥，面對洋基塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）。除了投手對決外，大谷翔平對決賈吉（Aaron Judge）也是一大看點，究竟哪支隊伍能拿下首場勝利，記得鎖定轉播唷!

今日NBA有一場現場直播，由太陽對上湖人，太陽三星杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker ）、畢爾（Bradley Beal），將碰上詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）領軍的紫金大軍。記得鎖定轉播！

MLB世界大賽

8:00 洋基@道奇 緯來體育、愛爾達體育2台、DAZN1、東森洋片台、華視（9:30 D-Live）

NBA

10:00 太陽@湖人 愛爾達體育1台
11:00 勇士@爵士 緯來體育（11:00 D-Live）

TPBL

14:30 戰神@海神 MOMO綜合台、Youtube
17:00 攻城獅@國王 MOMO綜合台、Youtube

PLG

17:00 領航員@勇士 民視第一台、四季線上、Youtube

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