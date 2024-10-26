舉重》南韓巴黎奧運銀牌來台移訓交流 陳玟卉、羅楹湲獲益良多

（左）陳玟卉和南韓選手朴惠正。（教練黃達德提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣奧運舉重銅牌女將陳玟卉揮別今年巴黎奧運失利，今年9月進入台灣師大博士班就讀，近期因南韓高陽市舉重代表隊來台灣移地訓練，獲得交流機會，讓她收穫豐富，今年底的世錦賽她也會參加，持續維持比賽狀態。

南韓高陽市舉重代表隊自10月18日來台，展開為期半個月的訓練，包含今年巴黎奧運摘下女子81公斤以上級銀牌的朴惠正等人，而東京奧運銅牌國手陳玟卉和亞運國手羅楹湲獲得機會和他們一起訓練、觀摩。

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教練黃達德表示，剛結束奧運會，希望給選手一些調整的時間，這次南韓國家隊來台灣訓練，對方水平很高，彼此可以互相交流，對於陳玟卉和羅楹湲而言，是學習的好機會。

黃達德透露，陳玟卉在今年9月份時進入台師大博士班就讀，專攻運動心理的部分，他也感受到愛徒在心態上成長很多，「心態上進步不少，過去我們在中心訓練，所有的生活重心都在舉重上，她經常因為訓練狀態的好壞影響情緒，但開始博班課程後，她從中學到不少東西，情緒調適更好。」

陳玟卉今年預計會參與12月的舉重世錦賽，黃達德表示，目前沒有特別為她設定目標，但還是需要維持比賽的感覺，屆時會看她的調整狀況，再來決定要挑戰的重量。

（左起）陳玟卉、南韓選手朴惠正以及羅楹湲。（教練黃達德提供）

朴惠正訓練畫面。（教練黃達德提供）

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