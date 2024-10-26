台北海碩盃》美日混血悍將挫香港一哥 丹尼爾太郎4強首戰曾俊欣

美日混血悍將丹尼爾太郎。（海碩整合行銷提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕ATP挑戰賽125等級的台北海碩網球公開賽，日美混血悍將丹尼爾太郎穩紮穩打，2個6：4擊敗第5種子「香港一哥」黃澤林，來勢洶洶的日本第2種子挺進單打4強，3連勝且1盤未失，已成為今天下午地主台將最後希望曾俊欣的勁敵，天龍戰地虎備受球迷關注。

「曾俊欣的體型在職業網壇算是比較矮小，但動作非常靈活，速度相當快，底線抽球很少失誤。」31歲的丹尼爾太郎，擁有191公分高大體型，2022年澳洲公開賽打敗英國前世界球王穆雷（Andy Murray）而一戰成名，目前世界男單排名89的他經驗豐富，過去雖未和23歲、175公分的「台灣一哥」對戰，雙方曾經練球並留下深刻印象，「曾俊欣一直在進步，這週比賽可以看出他的狀況甚佳，加上主場優勢，我得做好打硬仗的準備。」

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本屆海碩盃四大種子都晉級4強，本週男單排行125的曾俊欣，已是自2013、2014和2016年盧彥勳以來，暌違8載再度躋身準決賽的東道主，第4種子台將今下午約4點半過後，將與第2種子丹尼爾太郎力拚決賽門票；另組4強則上演「澳洲內戰」，由頭號種子武基奇（Aleksandar Vukic）對決第3種子沃爾頓（Adam Walton）。

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