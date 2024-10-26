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世界大賽》道奇牛棚主力大將受傷退賽！防禦率0左投、資深游擊回歸

2024/10/26 07:44

菲利浦斯。（資料照）菲利浦斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天將與洋基在世界大賽中正面交鋒，稍早26人正式名單也出爐，道奇後援右投菲利浦斯（Evan Phillips）因傷將無緣世界大賽；但好消息是後援左投費西亞（Alex Vesia）與火球男葛拉特羅（Brusdar Graterol）都歸隊。

30歲的菲利浦斯為道奇今年牛棚主力之一，還曾是陣中倚賴的守護神，本季出賽61場，投54.2局，防禦率3.62，拿下18次救援成功，另有5勝1敗；季後賽5場出賽共6.2局，防禦率仍是完美的0。然而他在國聯冠軍賽G6因傷退場，如今無緣世界大賽。

不過道奇牛棚也有正面消息，今年例行賽出賽67場、防禦率僅1.76的後援左投費西亞，以及今年受到傷勢影響，只在例行賽投7場共7.1局的葛拉特羅都順利歸隊；另外，資深游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）也從傷勢回歸，取代前金手套外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier）。

費西亞、葛拉特羅。（資料照）費西亞、葛拉特羅。（資料照）

對於菲利浦斯的傷勢，道奇棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）表示：「他並沒有按照他希望的方式復原，狀況確實每天都在好轉，但我們還是不想讓他再受傷。」總教練羅伯斯（Dave Roberts）也指出：「顯然失去Evan很傷，但我們必須確保他的健康。而Alex和Brusdar能回歸，對球隊是巨大幫助。」

羅伯斯也提到，羅哈斯預計在G2擔任先發游擊手，對決洋基明星左投羅冬（Carlos Rodon），另外也有望擔任左打拉克斯（Gavin Lux）的右打代打人選，「他現在狀況很不錯，我們需要他。」

羅哈斯。（美聯社）羅哈斯。（美聯社）

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