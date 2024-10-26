NBA》3天前才跟老爸「詹皇」寫歷史！「皇太子」布朗尼將去G聯盟練功

詹姆斯與布朗尼。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與19歲兒子布朗尼（Bronny James）在開幕戰父子同台寫下歷史，不過根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）與麥克曼奈明（Dave McMenamin）報導，布朗尼將在湖人客場之旅結束後，回到G聯盟磨練。

詹姆斯與布朗尼在23日主場對上灰狼的開幕戰中，於第二節剩下4分鐘時一起登場，成為NBA史上首位同隊上場的父子檔，該役詹姆斯上場近35分鐘，繳出16分4助攻3籃板；布朗尼上場2分31秒，2次投籃皆墨，數據還有1籃板。

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《ESPN》今報導，布朗尼在湖人的客場之旅結束後，開始在G聯盟出賽，也就是加入南灣湖人，G聯盟訓練營從即日起至11月7日。預計布朗尼會與湖人征戰至11月6日，而湖人接下來的賽程包含今、明主場迎戰太陽、國王，接著展開客場之旅，依序面對太陽、騎士、暴龍、活塞、灰熊。

報導還提到，當初布朗尼與經紀人保羅（Rich Paul）在選秀前與各NBA球團討論過其養成方式，對於去G聯盟磨練持接受態度。但消息人士指出，保羅在選秀前仍希望球團與簽下制式合約，而非雙向合約，也表明布朗尼會樂意接受球團養成。

詹姆斯在上個月媒體日時曾表示，期待看到布朗尼不斷成長，不管是在湖人或是G聯盟，同時也強調G聯盟的發展與湖人有著非常重要的連結。

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