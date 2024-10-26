中職》「我要做的事很特別」 周思齊已為中信兄弟的未來勾勒感動藍圖

周思齊。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕在激情的中信兄弟封王夜後，今過43歲生日的周思齊將正式轉換身分，他除了已接下亞洲棒球總會會長特助一職，也透露未來在中信兄弟的職務內容，「我要做的事很特別，是一個很大的棒球系統工程，也是老闆（辜仲諒）想做的事。」周思齊預告明年1月應該就可對外報告詳細計畫，還忍不住說：「做出來的話，會很感動耶！」

這是周思齊第11度參加台灣大賽，但最不一樣的是，他是首次以教練身分參加，昨賽後接受啤酒洗禮時就開心笑說，「謝謝大家送我這個生日禮物。」他還表示，自己未來進球場的時間會很少，會好好記住這個封王時刻。

請繼續往下閱讀...

儘管已有亞洲棒總會長特助頭銜，周思齊在中信兄弟的職稱尚未定案，他說：「職務（稱）還要去思考，因為這是以往球員在退役後還沒做過的事。」不過周思齊對於要做的事倒已經有譜，「關於計畫，我已經做得差不多了，如果做起來的話，其中一個重點是可以幫助到很多退役球員。」

「我要做的事情比較特別，像是系統整合」，周思齊特別強調是很具體的系統整合，而非口說、感受性的，「比方說，中信兄弟是垂直的最頂端，下面有成棒、大學，還有黑豹旗，把那些訓練系統文字文本化，很具體的呈現，像是幾月幾號要做什麼、秋訓要做什麼，要完整地做出來。」

周思齊進一步指出，台灣養成選手的成本太高，且在生涯結束的時候一切就結束了，「比方說投資一個選手打5年將近投資500萬，包括吃住交通，當他第6年結束時，這500萬就沒了，就沒有產值，我覺得這很可惜。」周思齊認為應該要讓選手還可以繼續奉獻所長、技能，「把他放在對的位置，這樣就要有環境和系統出現，才可以把這個人放在這個位置。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法