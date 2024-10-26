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世界大賽》洋基怪投不排除再「出怪招」！喊話每次對決大谷都要三振

2024/10/26 09:10

柯提斯。（美聯社）柯提斯。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕令球迷引頸期盼的道奇洋基世界大賽於今日火熱開戰，稍早洋基公布26名單，明星左手怪投柯提斯（Nestor Cortes）傷癒復出歸隊，賽前記者會上他也喊話，每次對決大谷翔平時都要投出三振。

柯提斯本季在例行賽出賽31場有30場先發，戰績9勝10敗、防禦率3.77，共投174.1局賞162次三振。柯提斯在9月25日因左手肘屈肌拉傷，被放進15天傷病名單，也讓他缺席季後賽戰場。先前他受訪透露，自己願意冒再次受傷風險，也要進世界大賽並奪冠。

今G1賽前記者會上，柯提斯有自信能夠解決道奇陣中的強力左打，包括日本巨星大谷翔平與MVP強打佛里曼（Freddie Freeman），「這會是個艱難的任務，他們的打線中有著棒球界最頂尖的打者，不過壓制左打者，對我來說並不陌生。」

柯提斯還曾在2021年時對決當時效力天使的大谷，在投手丘上突然改變節奏，運用詭異的抖左腳與緩慢抬腿來干擾大谷，也讓大谷忍不住在打擊區上笑出來。被問及是否再用相同方法對付大谷，柯提斯回應：「我會盡我所能，大家都看過我透過不同姿勢來擾亂打者節奏，對大谷也是。」

柯提斯也稱讚大谷，「我說過，他真的是一位相當出色的打者，想要讓他出局就必須全力以赴，拿出你所有的本事，每次對決我都會以三振為目標。」

柯提斯過去與大谷曾有過12打數的交手，只被敲2安、1打點，投出1次三振，被打擊率為0.167。另外，柯提斯在本屆世界大賽中有投球數限制，預計擔任後援投手角色。

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