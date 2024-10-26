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世界大賽》被道奇交易很不開心！洋基外野手誓言奪冠：你們放棄了我...

2024/10/26 09:55

維杜戈。（資料照）維杜戈。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基道奇世界大賽今天正式開打，條紋軍外野手維杜戈（Alex Verdugo）回想起自己在道奇隊的日子，如今再度回到熟悉球場，他也誓言要拿下世界大賽冠軍。

維杜戈於2017年登上大聯盟，直到2019年都效力道奇，然而該年球季結束後，維杜戈被道奇交易至紅襪，換來MVP強打貝茲（Mookie Betts）。今年開季前，維杜戈生涯第2度被交易，這次來到洋基，也打進世界大賽，面對的正是老東家道奇。

「我當時很不開心，我很清楚自己不想去任何地方。」維杜戈談起自己當年被道奇交易時坦言。「從商業角度來看，我能理解，但這對我來說還是很受傷。」如今維杜戈有望在世界大賽擊敗老東家，「你會想贏，想向他們證明，『嘿，你們放棄了我，也許這不是正確的決定。』」

自從被交易以來，維杜戈多次對決過道奇，但世界大賽G1是他首度回到道奇球場，他也坦言心情有些複雜，「能夠回到這裡，在這些球迷面前打球，意義非凡。這裡的球迷很支持我，能夠再次在道奇球迷面前打球，體驗那種氣氛，這跟我當年在這裡時一模一樣。」

維杜戈表示：「我在腦海中預想過這個場景好多次，有一部份的我會希望球迷歡迎我回來，但我又想，『好吧這是世界大賽，我可能會被噓。』但無論如何，我還是愛這座球場，當年那種感覺永遠不會改變。」

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