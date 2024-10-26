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世界大賽》道奇G1戲劇性再見滿貫砲 大谷翔平初登場夯長打

2024/10/26 11:41

佛里曼。（歐新社）佛里曼。（歐新社）

〔記者龔乃玠／台北報導〕7戰4勝制的世界大賽（WS）今在洛杉磯登場，洋基隊和道奇隊G1就廝殺到延長賽，佛里曼在10局下擊出戲劇性的再見滿貫砲，終場道奇以6：3擊敗洋基，旗開得勝。

雙方前4局都沒得分，道奇在5局下率先突破洋基先發柯爾，赫南德茲三壘安打開啟攻勢，史密斯擊出高飛犧牲打，率隊先馳得點。洋基在6局上立即回敬，索托敲安後，史坦頓夯出特大號2分砲，一棒逆轉戰局，打退投5.1局掉2分的道奇隊先發佛拉赫提。

這是史坦頓在季後賽的第6轟，從17日美聯冠軍戰G3起連續4戰開轟，自2020年以來生涯第2次，成為史上第1位能在季後賽複數次連4戰開轟的打者。

洋基王牌柯爾先發6局僅被敲4支安打，送出4次三振，失掉1分，繳出優質先發，對決道奇隊開路巨星大谷翔平3打數壓制，飆出1次三振。

前6局靜悄悄的大谷，8局下1出局挺身而出，第4打席擊出二壘安打，再靠野手接球不乾淨上三壘，迫使洋基提前派上終結者威佛，擋不住貝茲的高飛犧牲打，大谷跑回追平分扳平戰局，G1就廝殺到延長賽。

這是大谷翔平在世界大賽的第1支安打，日本打者暌違14年的WS安打，前1位是2014年青木宣親，而能在世界大賽初登場就敲安是日本第7人，前6人分別是新庄剛志、松井秀喜、田口壯、松井稼頭央、松板大輔、岩村明憲。

10局上，洋基奇澤姆敲安並發動盜壘上二壘，道奇故意四壞後，奇澤姆再盜三壘，沃爾普在一、三壘有人擊出滾地球，為洋基隊送回超前1分。

道奇在10局下攻勢再起，1出局四壞上壘，艾德曼敲安攻佔一、二壘，洋基隊緊急換上怪投柯提斯對決大谷，大谷翔平逮中第1球敲左外野界外飛球遭美技接殺，洋基故意四壞貝茲堆成滿壘，未料佛里曼擊出再見滿貫砲，為道奇隊拿下戲劇性的G1勝利。

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