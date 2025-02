世界大賽》太猛了！洋基「怪力男」逆轉2分砲 還創史上第一人偉業

史坦頓。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今日世界大賽G1,洋基「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)在6上夯出逆轉2分砲,同時締造一項史上第一人紀錄。

比賽前5局打完時,道奇1:0領先,6上洋基發動攻勢,首名打者索托(Juan Soto)率先敲安,1出局後,史坦頓棒打道奇先發投手佛雷爾提(Jack Flaherty),敲出左外野2分砲,擊球初速116.6英哩、飛行距離412英呎,一棒扭轉戰局。

請繼續往下閱讀...

史坦頓在季後賽已經連4戰開轟,數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,史坦頓成為大聯盟史上第一位,兩度在季後賽至少連4場敲出全壘打的選手,過往他在2020年曾連5場開砲。

此外,史坦頓這發擊球初速116.6英哩的暴力轟,也是自2015年《Statcast》啟用以來,世界大賽最強勁的擊球。

Giancarlo Stanton is the first player in postseason history with multiple streaks of homering in 4+ straight games https://t.co/c4LqYw1DGj