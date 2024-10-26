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世界大賽》G2面對道奇恐怖打線 洋基明星左投：我也是大聯盟等級

2024/10/26 10:26

羅冬對第二戰先發有信心。（USA TODAY Sports）羅冬對第二戰先發有信心。（USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基公佈世界大賽G2、G3先發投手，明星左投羅冬（Carlos Rodon）將在第二戰掛帥主投，而在確定下一戰先發後，羅冬也信心表示，不畏懼道奇的恐怖打線，因為他自己也是大聯盟等級的強投。

羅冬表示，道奇擁有很強大的打線，而且他們知道什麼球該出棒，對於好球帶的判斷很好，儘管如此，他依然準備好要面對挑戰了。

「我們也很強，你知道的。」羅冬說，他知道道奇有很棒的打者，但洋基能走到世界大賽，一定也是有理由的，「我覺得我們的打線也很強，老實說，雖然有點私心，但我覺得我們更強。」羅冬說道。

對於要面對道奇打線，羅冬表示他自己也是大聯盟等級的投手，理應當可以讓對手打者出局，這也是洋基付錢找他來的原因。

羅冬上賽季飽受傷痛困擾，本賽季重拾身手，今年季後賽登板3場，拿下1勝1敗、防禦率4.40，投了14.1局掉7分，另外送出22次三振。對於本賽季的好表現，羅冬認為很大的因素和信心有關，他上場證明自己仍然可以投球。

「上賽季真的很艱難，這很不容易。」羅冬說，他當然希望自己表現更好，上賽季的事就讓它過去了，今年目標就是帶著信心上去投球，並且試著投好每一場先發，「我想目前為止做得不錯，但我知道還有一件事情要和隊友們一起去完成。」

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