晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

台灣大賽》首嘗中職季後賽卻無緣奪冠 獅隊郭俊麟：沒達到期望目標...

2024/10/26 10:32

郭俊麟。（資料照，記者李惠洲攝）郭俊麟。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心/綜合報導〕台灣大賽昨天落幕，中信兄弟系列賽以4：1擊敗統一獅奪冠，獅隊投手郭俊麟昨也在臉書上發文，向球團與球迷致謝。

郭俊麟2019年遭到日職西武獅戰力外通告，隔年與樂天桃猿簽下自培合約，但遭遇手肘韌帶撕裂傷勢，最快2021年才能重返球場。最終郭俊麟在2020年加盟富邦悍將，去年於季後擴編選秀會被台鋼雄鷹挑中，並被交易至統一獅。

過去在富邦沒有嘗過季後賽滋味的郭俊麟，今年隨著統一獅打季進後賽，儘管在季後挑戰賽未登板，最終仍在台灣大賽G4迎來先發機會，對兄弟4局用77球，被敲出7支安打，失掉3分都是責失，投出4次三振與1次四壞保送，防禦率6.75，該場獅隊以4：6落敗。

昨天統一獅以1：4不敵兄弟，無緣奪冠。郭俊麟賽後也在臉書上發文：「第一次在中職打季後賽，由衷的感到開心，也非常感謝。 雖然在努力過後沒有達到期望的目標，但也享受到和大家一起奮戰的過程。」

郭俊麟也表達謝意：「感謝球團給予的機會，也感謝隊友們在球季中的努力，讓我能參與到這次的冠軍賽，感謝球迷們不懈的一直支持我們到最後。大家辛苦了，明年繼續努力！」

郭俊麟本季例行賽先出賽20場有14場先發，76局投球被敲出98支安打，包含6轟，投出58次三振與20次四壞保送，失掉43分有40分責失，防禦率4.74，每局被上壘率1.55，拿下3勝7敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中