台灣大賽》首嘗中職季後賽卻無緣奪冠 獅隊郭俊麟：沒達到期望目標...

郭俊麟。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心/綜合報導〕台灣大賽昨天落幕，中信兄弟系列賽以4：1擊敗統一獅奪冠，獅隊投手郭俊麟昨也在臉書上發文，向球團與球迷致謝。

郭俊麟2019年遭到日職西武獅戰力外通告，隔年與樂天桃猿簽下自培合約，但遭遇手肘韌帶撕裂傷勢，最快2021年才能重返球場。最終郭俊麟在2020年加盟富邦悍將，去年於季後擴編選秀會被台鋼雄鷹挑中，並被交易至統一獅。

請繼續往下閱讀...

過去在富邦沒有嘗過季後賽滋味的郭俊麟，今年隨著統一獅打季進後賽，儘管在季後挑戰賽未登板，最終仍在台灣大賽G4迎來先發機會，對兄弟4局用77球，被敲出7支安打，失掉3分都是責失，投出4次三振與1次四壞保送，防禦率6.75，該場獅隊以4：6落敗。

昨天統一獅以1：4不敵兄弟，無緣奪冠。郭俊麟賽後也在臉書上發文：「第一次在中職打季後賽，由衷的感到開心，也非常感謝。 雖然在努力過後沒有達到期望的目標，但也享受到和大家一起奮戰的過程。」

郭俊麟也表達謝意：「感謝球團給予的機會，也感謝隊友們在球季中的努力，讓我能參與到這次的冠軍賽，感謝球迷們不懈的一直支持我們到最後。大家辛苦了，明年繼續努力！」

郭俊麟本季例行賽先出賽20場有14場先發，76局投球被敲出98支安打，包含6轟，投出58次三振與20次四壞保送，失掉43分有40分責失，防禦率4.74，每局被上壘率1.55，拿下3勝7敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法