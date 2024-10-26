NBA》日本史上第4人！172公分河村勇輝迎生涯首秀 妙傳送助攻

河村勇輝。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕灰熊日本後衛河村勇輝今天在與火箭之戰迎來生涯首秀，上場3分半鐘沒有得分，送出1次助攻。

身高僅172公分的河村勇輝在季前熱身賽把握機會打出不俗表現，成功獲得灰熊青睞，簽下雙向合約。今在球隊大幅落後下，河村勇輝於末節倒數3分34秒時上場，成為繼田臥勇太、渡邊雄太、八村壘後，史上第4位在NBA例行賽出賽的日本球員。

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河村勇輝於倒數1分14秒時，妙傳給威爾斯（Jaylen Wells）得分，送出生涯首次助攻。河村勇輝此役上場3分34秒，沒有出手得分掛蛋，進帳1助攻。

灰熊上半場打完還握有6分領先，不過第三節崩盤被火箭打出39：18攻勢，反倒陷入大幅落後，成為比賽分水嶺，終場灰熊以108：128慘敗。

火箭7人得分上雙，格林（Jalen Green）22分、4助攻，森根（Alperen Sengun）16分、15籃板。

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