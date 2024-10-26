NBA》全場只失手4球！布里吉斯修好投籃 尼克主場首戰告捷

布里吉斯今天12投8中，高效砍下21分。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼克今天迎來新賽季主場首秀，第一戰面對溜馬以123比98大勝，兩位新同學布里吉斯（Mikal Bridges）、湯斯（Karl-Anthony Towns）雙雙貢獻21分，幫助尼克收下新賽季首勝。

尼克今天在第二節就拉開比分，整場最多一度領先到33分，終場大勝溜馬25分。休賽季交易來的湯斯貢獻21分15籃板，一哥布朗森（Jalen Brunson）攻下全隊最高26分，另有5籃板5助攻，後衛「籃板魔人」哈特（Josh Hart）也有20分10籃板。

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尼克休賽季另一位補強布里吉斯今天貢獻21分，另外送出5次助攻和1次抄截，值得一提的是，今年暑假布里吉斯更改了投籃姿勢，而他今天12投8中、三分球3投2中，雙雙繳出66.7%的高命中率，一掃前一戰三分球7投2中的低迷手感。

溜馬方面，替補小將馬瑟倫（Bennedict Mathurin）攻下全隊最高20分，一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）此戰繼續「打鐵」，繼首戰三分球9投1中後，此戰8投0中，其中三分球出手7次，得分掛蛋。

MIKAL BRIDGES LOCKED IN AT MSG



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