NBA》全場只失手4球！布里吉斯修好投籃 尼克主場首戰告捷

布里吉斯今天12投8中,高效砍下21分。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕尼克今天迎來新賽季主場首秀,第一戰面對溜馬以123比98大勝,兩位新同學布里吉斯(Mikal Bridges)、湯斯(Karl-Anthony Towns)雙雙貢獻21分,幫助尼克收下新賽季首勝。

尼克今天在第二節就拉開比分,整場最多一度領先到33分,終場大勝溜馬25分。休賽季交易來的湯斯貢獻21分15籃板,一哥布朗森(Jalen Brunson)攻下全隊最高26分,另有5籃板5助攻,後衛「籃板魔人」哈特(Josh Hart)也有20分10籃板。

尼克休賽季另一位補強布里吉斯今天貢獻21分,另外送出5次助攻和1次抄截,值得一提的是,今年暑假布里吉斯更改了投籃姿勢,而他今天12投8中、三分球3投2中,雙雙繳出66.7%的高命中率,一掃前一戰三分球7投2中的低迷手感。

溜馬方面,替補小將馬瑟倫(Bennedict Mathurin)攻下全隊最高20分,一哥哈里伯頓(Tyrese Haliburton)此戰繼續「打鐵」,繼首戰三分球9投1中後,此戰8投0中,其中三分球出手7次,得分掛蛋。

MIKAL BRIDGES LOCKED IN AT MSG



He's 8-10 from the field in his @nyknicks home debut!#KiaTipOff24 on ESPN pic.twitter.com/fu6TqewbOM