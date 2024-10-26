世界大賽》WS史上第1發再見滿貫砲！道奇MVP強打不居功、曝攻擊策略

佛里曼。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在世界大賽10局下，靠著MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）的再見逆轉滿貫砲，終場6：3打敗洋基，系列賽1：0領先。賽後佛里曼在場邊受訪，透露當下攻擊策略，同時也將功勞歸功於自己的父親。

道奇10局下以2：3落後，艾德曼（Tommy Edman）敲安攻佔一、二壘，洋基緊急換上左投柯提斯（Nestor Cortes），僅花1球就解決大谷翔平，接著洋基選擇敬遠貝茲（Mookie Betts）來對決左打的佛里曼，結果柯提斯第1球內角低92.5英哩速球遭狠狠咬中，佛里曼敲出逆轉再見滿貫砲，幫助道奇戲劇性擊敗洋基。

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佛里曼這發全壘打擊球初速109.2英哩，飛行距離423英呎，根據紀錄，這是世界大賽史上第一發再見滿貫砲。賽後佛里曼在場邊受訪時直呼：「這就像你5歲時在後院裡的夢想成真，但我們只拿下了第1場，還有3場比賽要贏。」

對於鎖定柯提斯第1球就全力揮棒，佛里曼透露，他只是想讓自己的節奏跟得上速球，盡量把內角球帶進來打。而對於自己在1局下敲出三壘安打，佛里曼坦言過去6天獲得很好的治療，這也是他整個星期第一次奔跑，目前腳踝的狀況很不錯。

佛里曼開轟後，也往他父親的方向跑去。佛里曼笑著表示：「我直接當著他臉大吼，歹勢啦老爸！」佛里曼分享，父親從小就陪伴在他身邊，投球給他進行打擊訓練，「這不是屬於我時刻，而是他的。」

"[My dad] has been there since I was a little boy, throwing batting practice to me every day. This isn't my moment, it's his moment." @FreddieFreeman5 joins @Ken_Rosenthal after his walk-off grand slam in Game 1 for the @Dodgers! pic.twitter.com/7KH8fNfIFK — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） October 26, 2024

佛里曼。（美聯社）

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