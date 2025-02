世界大賽》WS史上第1發再見滿貫砲！道奇MVP強打不居功、曝攻擊策略

佛里曼。(今日美國)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今在世界大賽10局下,靠著MVP強打佛里曼(Freddie Freeman)的再見逆轉滿貫砲,終場6:3打敗洋基,系列賽1:0領先。賽後佛里曼在場邊受訪,透露當下攻擊策略,同時也將功勞歸功於自己的父親。

道奇10局下以2:3落後,艾德曼(Tommy Edman)敲安攻佔一、二壘,洋基緊急換上左投柯提斯(Nestor Cortes),僅花1球就解決大谷翔平,接著洋基選擇敬遠貝茲(Mookie Betts)來對決左打的佛里曼,結果柯提斯第1球內角低92.5英哩速球遭狠狠咬中,佛里曼敲出逆轉再見滿貫砲,幫助道奇戲劇性擊敗洋基。

佛里曼這發全壘打擊球初速109.2英哩,飛行距離423英呎,根據紀錄,這是世界大賽史上第一發再見滿貫砲。賽後佛里曼在場邊受訪時直呼:「這就像你5歲時在後院裡的夢想成真,但我們只拿下了第1場,還有3場比賽要贏。」

對於鎖定柯提斯第1球就全力揮棒,佛里曼透露,他只是想讓自己的節奏跟得上速球,盡量把內角球帶進來打。而對於自己在1局下敲出三壘安打,佛里曼坦言過去6天獲得很好的治療,這也是他整個星期第一次奔跑,目前腳踝的狀況很不錯。

佛里曼開轟後,也往他父親的方向跑去。佛里曼笑著表示:「我直接當著他臉大吼,歹勢啦老爸!」佛里曼分享,父親從小就陪伴在他身邊,投球給他進行打擊訓練,「這不是屬於我時刻,而是他的。」

"[My dad] has been there since I was a little boy, throwing batting practice to me every day. This isn't my moment, it's his moment." @FreddieFreeman5 joins @Ken_Rosenthal after his walk-off grand slam in Game 1 for the @Dodgers! pic.twitter.com/7KH8fNfIFK