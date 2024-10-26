世界大賽》驚人怪力！大谷翔平夯183KM射牆安 213勝名人堂強投讚嘆

大谷翔平。（歐新社）
〔體育中心/綜合報導〕今日世界大賽G1，道奇日本巨星大谷翔平在8下掃出擊球初速113.9英哩的射牆二壘安打，擔任球評的名人堂強投史莫茲（John Smoltz）也讚嘆大谷怪力。
大谷翔平8下在1出局壘上無人時上場，逮中坎利（Tommy Kahnle）的87.1英哩變速球，夯出擊球初速113.9英哩（約183公里）的右外野射牆二壘安打，並靠著洋基發生失誤衝上三壘，隨後跑回追平分。
請繼續往下閱讀...
大谷再度展現驚人怪力，轉播單位《FOX Sports》主播戴維斯（Joe Davis）直呼：「大谷差一點就打出全壘打了。」球評是大聯盟生涯拿下213勝、154次救援成功的名人堂強投史莫茲，他也馬上表示：「真的只差一點點，這球打得太強勁，讓右外野手索托（Juan Soto）根本沒有守備機會。」
道奇今以6：3擊敗洋基，在系列賽拔得頭籌，大谷翔平全場5打數敲1安，吞下1次三振，目前季後賽打擊率0.277。
大谷翔平選手の— 【ＳＳ】大谷速報＆スポーツ速報 （@30R9gmaMUy3guDJ） October 26, 2024
第4打席はツーベースヒット！
2塁打＋エラーで三塁に
フェンス直撃のツーベース！
①センターフライ
②空振り三振
③遊ゴロ
④二塁打
@MLBONFOX #大谷翔平 #ドジャース
pic.twitter.com/rt9w7AZK5q