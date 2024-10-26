晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》驚人怪力！大谷翔平夯183KM射牆安 213勝名人堂強投讚嘆

2024/10/26 13:06

大谷翔平。（歐新社）大谷翔平。（歐新社）

〔體育中心/綜合報導〕今日世界大賽G1，道奇日本巨星大谷翔平在8下掃出擊球初速113.9英哩的射牆二壘安打，擔任球評的名人堂強投史莫茲（John Smoltz）也讚嘆大谷怪力。

大谷翔平8下在1出局壘上無人時上場，逮中坎利（Tommy Kahnle）的87.1英哩變速球，夯出擊球初速113.9英哩（約183公里）的右外野射牆二壘安打，並靠著洋基發生失誤衝上三壘，隨後跑回追平分。

大谷再度展現驚人怪力，轉播單位《FOX Sports》主播戴維斯（Joe Davis）直呼：「大谷差一點就打出全壘打了。」球評是大聯盟生涯拿下213勝、154次救援成功的名人堂強投史莫茲，他也馬上表示：「真的只差一點點，這球打得太強勁，讓右外野手索托（Juan Soto）根本沒有守備機會。」

道奇今以6：3擊敗洋基，在系列賽拔得頭籌，大谷翔平全場5打數敲1安，吞下1次三振，目前季後賽打擊率0.277。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中