世界大賽》驚人怪力！大谷翔平夯183KM射牆安 213勝名人堂強投讚嘆

大谷翔平。（歐新社）

〔體育中心/綜合報導〕今日世界大賽G1，道奇日本巨星大谷翔平在8下掃出擊球初速113.9英哩的射牆二壘安打，擔任球評的名人堂強投史莫茲（John Smoltz）也讚嘆大谷怪力。

大谷翔平8下在1出局壘上無人時上場，逮中坎利（Tommy Kahnle）的87.1英哩變速球，夯出擊球初速113.9英哩（約183公里）的右外野射牆二壘安打，並靠著洋基發生失誤衝上三壘，隨後跑回追平分。

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大谷再度展現驚人怪力，轉播單位《FOX Sports》主播戴維斯（Joe Davis）直呼：「大谷差一點就打出全壘打了。」球評是大聯盟生涯拿下213勝、154次救援成功的名人堂強投史莫茲，他也馬上表示：「真的只差一點點，這球打得太強勁，讓右外野手索托（Juan Soto）根本沒有守備機會。」

道奇今以6：3擊敗洋基，在系列賽拔得頭籌，大谷翔平全場5打數敲1安，吞下1次三振，目前季後賽打擊率0.277。

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