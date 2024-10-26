世界大賽》花1球解決大谷卻挨再見滿貫砲！洋基左投自認1細節沒做好

柯提斯遭到佛里曼擊出再見滿貫砲。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽G1的10局下，洋基左投柯提斯（Nestor Cortes）遭到道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）敲出賽史第一發再見滿貫砲，終場條紋軍3：6遭到逆轉，賽後柯提斯也點出挨轟關鍵。

道奇10局下以2：3落後，艾德曼（Tommy Edman）敲安攻佔一、二壘，洋基緊急換上柯提斯，僅花1球就解決大谷翔平，接著洋基選擇敬遠貝茲（Mookie Betts）來對決左打的佛里曼，結果柯提斯第1球內角低92.5英哩速球遭狠狠咬中，形成一發再見滿貫砲。

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在休息室裡面對媒體包圍，柯提斯神情沮喪地表示：「很難受，隊友們奮戰了一整晚，這場敗仗真的很難消化。」談到自己是否對該打席有自信，柯提斯直言：「當然，我把大谷解決了，速球投在很好的位置。我試著對佛里曼做一樣的事，結果卻失敗了。」

柯提斯坦言，自己無法替隊友守住領先而感到沮喪，「說實話，從第4局起我就已經準備好了。為了隨時被叫上場，我一直在做熱身準備。」此外柯提斯也透露，自己對佛里曼那球確實塞得夠內角，但跟預期的進壘點比起來，若能再高個1、2英寸會更好。

而柯提斯解決大谷該打席，洋基左外野手維杜哥（Alex Verdugo）上演美技接殺，整個人還掉進左半邊觀眾席，柯提斯也盛讚：「非常精彩的守備，他為了球隊和我用盡全力，我很感激。但就像我說的，對佛里曼那球，要是我能再投高一點就好了。」

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