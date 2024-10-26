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藤球首次列入全民運 屏縣今辦新南向交流賽 台泰越菲好手競技

2024/10/26 13:18

藤球首次列入全民運，屏東縣政今天（26日）在佳冬高農舉辦新南向藤球交流賽 。（屏東縣政府提供）藤球首次列入全民運，屏東縣政今天（26日）在佳冬高農舉辦新南向藤球交流賽 。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2024全民運在屏東，今天（26日）下午將於縣民公園舉辦開幕典禮，屏東縣政府配合新南向政策，今天（26日）上午先在佳冬高農舉辦新南向藤球交流賽，此項比賽運動首次出現在全民運，共邀集泰國、越南、菲律賓等國家的好手同場競技。

屏縣府表示，期待透過多元共榮的包容精神，打造在地與新南向國家之間的交流，除擴展雙向體育運動交流，也歡迎所有新南向國家的選手們共同綻放各國的榮光。

屏縣府教育處副處長廖麗華指出，屏東縣近來不僅大力支持藤球的發展，藤球更是本屆全民運動會33項賽事中最受矚目的項目之一，選手們場上的足上技巧、帥氣的倒掛金鉤非常吸睛，希望選手們除了展現球技與場上的英姿之外，也能和來自各國的選手交流，將多元與熱情散播給各個國家的夥伴。

屏縣體育發展中心指出，藤球運動在東南亞國家盛行已久，近來受到新南向政策的推廣，藤球運動在台灣也日益風行，在本屆全民運，藤球首次被列入正式競賽項目，作為藤球發展重鎮的屏東縣，盼透過此次的國性賽事提高大眾對藤球的認識，也增加臺灣與新南向國家之間的友好互動，開創國內藤球發展的新里程碑。

中華民國藤球協會秘書長黃秀仁說，藤球運動引進台灣已藤有十多年的時間，感謝屏東縣在藤球運動上的支持，讓藤球首次納入全國性綜合運動賽會之中，還邀請了東南亞首屈一指的藤球強國也參與盛會，藉由高水平的對抗，讓國人都能更加認識這項運動。

經過鏖戰，泰國代表隊在男子組與女子組的激戰中技壓群雄，雙雙脫穎而出，分別取得第一名的佳績；地主隊屏東移家A、B兩隊及女子隊，雖不敵東南亞強權國家，但場上不放棄的奮戰精神依舊獲得各國選手的尊敬。

全民運的藤球項目將從明天（27日）起，為期4天在佳冬高級農業職業學校點燃戰火，國內各縣市好手一較高下，精彩可期。

藤球首次列入全民運，屏東縣政今天（26日）在佳冬高農舉辦新南向藤球交流賽 。（屏東縣政府提供）藤球首次列入全民運，屏東縣政今天（26日）在佳冬高農舉辦新南向藤球交流賽 。（屏東縣政府提供）

藤球首次列入全民運，屏東縣舉辦新南向藤球交流賽 。（屏東縣政府提供）藤球首次列入全民運，屏東縣舉辦新南向藤球交流賽 。（屏東縣政府提供）

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