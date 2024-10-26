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世界大賽》佛里曼再見滿貫砲寫36年神巧合！道奇隊友佩服其堅毅鬥志

2024/10/26 14:27

佛里曼。（今日美國）佛里曼。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在世界大賽10局下，靠著MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）的再見逆轉滿貫砲，終場6：3打敗洋基，系列賽1：0領先。佛里曼這轟不僅是世界大賽史上首支再見滿貫砲，還寫下相隔36年的巧合紀錄。

佛里曼在延長賽10局下2：3落後、2出局滿壘時，鎖定洋基左投柯提斯（Nestor Cortes）第1球內角低92.5英哩速球狠狠咬中，敲出世界大賽史上第一發再見滿貫全壘打。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，世界大賽史上僅發生過2次在2出局且落後時敲出再見全壘打，而上一次正好是1988年，道奇名將吉布森（Kirk Gibson）在G1帶傷代打，從運動家名人堂終結者艾克斯利（Dennis Eckersley）手中敲出再見轟。

賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示：「我見證過許多難忘瞬間，但這應該是最偉大的一刻。我對佛里曼的揮棒很有信心，當下我就知道這球會出去，這是場精彩的戰役，結局更是激勵人心。」

佛里曼在季後賽都是帶著腳踝傷勢在奮戰，今天他在首打席還敲出三壘安打，賽後也強調自己腳傷已經好很多。隊友拉克斯（Gavin Lux）表示：「整個球場都在震動，大家都對此激動不已。而他幾乎都是靠一隻腳在比賽，他的鬥志令人感到驕傲，看到他每天都在奮鬥，我很感動。」

馬恩西（Max Muncy）也說道：「我們知道Freddie的腳踝一直很不舒服，看到他突破自己的那一刻真的很振奮。我們多次建議他休息，讓我們扛就好，但他總是堅持每天上場。」

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