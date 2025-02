世界大賽》佛里曼再見滿貫砲寫36年神巧合！道奇隊友佩服其堅毅鬥志

佛里曼。(今日美國)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今在世界大賽10局下,靠著MVP強打佛里曼(Freddie Freeman)的再見逆轉滿貫砲,終場6:3打敗洋基,系列賽1:0領先。佛里曼這轟不僅是世界大賽史上首支再見滿貫砲,還寫下相隔36年的巧合紀錄。

佛里曼在延長賽10局下2:3落後、2出局滿壘時,鎖定洋基左投柯提斯(Nestor Cortes)第1球內角低92.5英哩速球狠狠咬中,敲出世界大賽史上第一發再見滿貫全壘打。

請繼續往下閱讀...

根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,世界大賽史上僅發生過2次在2出局且落後時敲出再見全壘打,而上一次正好是1988年,道奇名將吉布森(Kirk Gibson)在G1帶傷代打,從運動家名人堂終結者艾克斯利(Dennis Eckersley)手中敲出再見轟。

SHE IS ... GONE!!



1988 meets 2024



Absolute chills pic.twitter.com/w22CGpnmtO