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台灣大賽》兄弟奪總冠軍 盧秀燕喊話：賴總統，要好好招待我們喔！

2024/10/26 14:07

台中市長盧秀燕（左2）昨晚到球場開心慶祝中信兄弟奪下總冠軍，允諾會好好盯住江啟臣副院長（左3）、黃健豪委員（左1）等人加碼發雞排。（台中市政府提供）台中市長盧秀燕（左2）昨晚到球場開心慶祝中信兄弟奪下總冠軍，允諾會好好盯住江啟臣副院長（左3）、黃健豪委員（左1）等人加碼發雞排。（台中市政府提供）

〔記者陳建志／台中報導〕2024中華職棒總冠軍賽第5戰昨晚在台中洲際棒球場熱烈上演，現場湧進滿場球迷，中信兄弟最後以4:1打敗統一隊，拿下台灣大賽總冠軍，台中市長盧秀燕昨晚也身著中信兄弟球衣在場加油，跟著大家一起拋下黃色綵帶，今天喊話賴清德總統「中信兄弟贏了，要好好招待我們喔！」，除答應會舉辦封王大遊行，也會盯住黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋等委員，加碼發雞排給球迷。

媒體今天詢問盧秀燕，賽前為何想邀賴清德總統打賭？盧秀燕表示，賽前希望大家能關注比賽，能夠到球場熱血參加或收看轉播，因此想說上次跟賴總統小小打賭過，這次也開玩笑邀請賴總統來打賭一下，因為大家都知道，賴總統長期支持統一獅隊，也是一個標準球迷，這次他也提到，希望統一獅奪冠進到總統府好好招待他們，喊話「賴總統，中信兄弟贏了，要好好招待我們喔！」。

盧秀燕表示，相信賴總統沒有私心，因為手心手背都是肉，都是國內很棒的績優球隊，不管哪一隊贏，希望大家都能支持棒球運動，今年中信兄弟很幸運獲勝有機會進到總統府，或者有機會能舉辦大遊行，希望大家給他們支持。

盧秀燕表示，其他球隊雖沒有封王，但對職棒、棒球運動的貢獻功不可沒，讓國球的運動發展更興盛，對於這些球隊也報以最高的敬意。

至於是否會加碼發雞排？盧秀燕表示，市府主要會辦封王大遊行，但會考慮加碼，強調昨晚江啟臣副院長，已經從300份加到500份，其他包括黃健豪委員、廖偉翔委員、羅廷瑋委員也都說要加碼，一定會幫球迷好好盯住他們，今天會打電話問他們要加到多少？他們都是台中市的立委，自己的城市封王，相信他們一定會很樂意加碼。

中信兄弟奪總冠軍，台中市長盧秀燕（右2）今天喊話賴總統「中信兄弟贏了，要好好招待我們喔！」。（記者陳建志攝）中信兄弟奪總冠軍，台中市長盧秀燕（右2）今天喊話賴總統「中信兄弟贏了，要好好招待我們喔！」。（記者陳建志攝）

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