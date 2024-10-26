羽球》戴資穎出席中華電信守護生態永續活動 目前先養傷、下一步再想想

戴資穎出席中華電信守護生態永續活動。（中華電信提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕中華電信致力推動ESG永續發展，2022年與農業部林業及自然保育署合作8年15萬棵造林計劃，攜手台灣「羽球天后」戴資穎於全台植樹至今種下4萬1415棵樹。

戴資穎今天和農業部林業及自然保育署副署長廖一光共同啟動「泰舊換新 竹構未來」ESG專案，展開大溪事業區第6林班桂竹林地為期4年撫育計畫，並與竹林周邊泰雅族部落團體合作，共同守護生態永續。

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身為中華電信永續發展大使的戴資穎希望用自身力量呼籲大家守護竹林生態永續。由於戴資穎日前申請「世界排名保護」，讓外界對於她的未來有了想像空間，但她未對自己的下一步鬆口，強調先積極養傷，等傷勢有所好轉會再思考。

「泰舊換新 竹構未來」4年計畫，今年與農業部林業及自然保育署、地方協會、里民以及當地泰雅部落合作，展開桃園復興區竹林的撫育與管理，計畫涵蓋面積達33.756公頃竹林，逐年分區辦理至少8公頃以上桂竹林更新及生產，今日特別於桃園復興區舉辦「泰舊換新 竹構未來」永續精采,戴您前行活動，更廣邀在地部落、地方國小校長一同見證計畫啟動，期望將竹林生態永續的精神，普及至當地居民與周邊學校，向下扎根，與地方共生共榮。

中華電信董事長簡志誠表示：「在『泰舊換新 竹構未來』的計畫中，我們更看重的是永續經營的理念，透過這樣的計畫與地方合作，我們不僅保護環境，增加當地就業機會，並促進社會與經濟的全方位發展，也是中華電信在追求科技進步的同時，始終堅守的社會責任。」

農業部林業及自然保育署廖一光副署長表示，感謝中華電信一同響應本署「自然碳匯與生物多樣性保育專案媒合平台」專案，參與ESG媒合平台計畫，以實際行動落實永續。

戴資穎未來會持續和中華電信攜手推動8年15萬棵的植樹造林計畫，推動生態棲地保育，維護生物多樣性更減碳護地球，並呼籲民眾將永續落實日常，共同加入環保行列，達到正向永續發展循環，一起永續精采，戴您前行。

戴資穎出席中華電信守護生態永續活動。（中華電信提供）

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