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自由車》96聯賽壓軸新竹站週日登場 旅外李廷威拚橘衫2連霸

2024/10/26 14:34

李廷威拚橘衫2連霸。（大會提供）李廷威拚橘衫2連霸。（大會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕第四屆96自由車聯賽壓軸新竹站將於週日登場，旅外車手李廷威能否完成總冠軍Fulcrum橘衫二連霸，成為最大焦點，目前積分榜上李廷威和年輕車手葉軒佑同為234分並列，此站將一決勝負。

本屆96自由車聯賽首度移師新竹，且榮登壓軸站，菁英男子組將進行繞圈賽，每圈1公里，共計30圈，女子組則是23圈。新竹站位於新竹漁港，特色是沿海風勢強烈，且共有五處彎道，也將成為決勝關鍵。

上屆冠軍車手李廷威衛冕冠軍橘衫志在必得，過去5站都獨自奮戰，壓軸站特別邀請2名GUSTO歐洲車隊隊友，Andrew Sampson和Dylan Hopkins助陣。李廷威笑說，「賽前我們做了很多功課，我也協助隊友更了解地形和場地特色，一定要搶下橘杉。」

目前冠軍Fulcrum橘衫形成三搶一的局面，除了並列領先的李廷威和葉軒佑外，排名第三的亞運國手張誌盛，總積分也只有18分的差距，壓軸站有可能大翻盤。

談到本站策略，李廷威坦言，最擔心的還是張誌盛，畢竟他屬於衝刺型好手，同時也是場地賽的國手，平路繞圈非常擅長，加上經驗豐富，是非常難纏的對手。

台灣自由車一哥馮俊凱和一姐黃亭茵都將參戰，雖然兩人積分不足，已退出領騎杉的競爭行列，但仍是單站冠軍的大熱門。

96聯賽逐漸受到國際關注，包括甫於馬來西亞知名賽事奪下團體冠軍的車隊也將來台踢館。另外，本土好手曾奕維日前才獲選SELECTED OKINAWA沖縄選抜（冲绳代表队）代表，目前也在新人王OCTO白衫爭奪戰中排名第2，此站也有機會逆轉葉軒佑登頂。

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