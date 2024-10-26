奧會攜手國際奧林匹克學院 第47屆奧林匹克研討會再創高峰

中華奧會攜手國際奧林匹克學院，第47屆奧林匹克研討會再創高峰。（奧會提供）

〔體育中心/綜合報導〕走過近半個世紀的「奧林匹克研討會」，今年邁入第47屆，本週末在屏東墾丁凱撒大飯店進行，本屆研討會匯聚來自全台、新加坡及馬來西亞等地年輕學子共計90 名學員共同參與。中華奧會也再次到國際奧林匹克學院（International Olympic Academy, IOA）院長及多位重量級講師親臨台灣，分享最新的奧林匹克教育趨勢與運動精神，中華奧會主席林鴻道也將親自與IOA院長等外賓交流。

「今年研討會主題是『現代社會中的運動員：激勵與促進團結』，現在運動員扮演的角色，跟以往更不同，這次研討會我們邀請到巴黎奧運拳擊金牌林郁婷、以及奪銅的陳念琴跟吳詩儀，還有他們的教練團隊，分享巴黎奧運經歷，學員可以再次感受她們奧運賽事期間的感動。」中華奧會秘書長徐孝慈開幕典禮致詞時表示，除了運動員團隊分享，研討會也邀請到媒體記者、國際志工與國際賽事經理等等參與今年奧運的工作人員，與學員互動討論。

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中華奧會自 1978 年起推動奧林匹克教育，成為全球第 4 個成立奧林匹克學院的國家奧會，並於 2019 年獲得國際奧林匹克學院頒發的「雅典娜獎」，成為全球第 5 個獲此殊榮的奧林匹克學院。去年中華奧會更與國際奧林匹克教育學院在希臘簽署合作備忘錄 （MOU），進一步推動兩國在奧林匹克教育領域的合作。

徐孝慈指出，這樣的國際合作不僅有助於培育更多青年投入奧林匹克教育，未來將持續在奧林匹克教育領域耕耘，讓台灣在奧林匹克教育領域發揮更大的影響力。

連續二年來台的國際奧林匹克學院院長 Mr. Isidoros KOUVELOS、總監 Mr. Asimakis ASIMAKOPOULOS、院長顧問 Prof. Dionysios GANGAS以及資深經理 Ms. Alexandra KARAISKOU，均在開幕式及課程上與學員面對面交流，為研討會增添了國際高度，讓學員有機會與世界級的奧林匹克教育專家進行實際的交流，實屬難得。

「中華奧林匹克學院在這段旅程中擔任了關鍵的角色，不僅推動本地區的奧林匹克教育，也成為全球奧林匹克大家庭的燈塔，貴院的工作已成為許多國家奧林匹克學院的榜樣。」國際奧林匹克學院院長 Mr. Isidoros KOUVELOS表示，很榮幸連續兩年來台，更樂見於年輕學員的熱情與朝氣十足。

他強調奧林匹克精神不僅是參與運動，更是一種超越國界、文化與世代的生活哲學，「中華奧林匹克學院持續推動，啟發新一代擁抱這些價值，為建設更美好、更和諧的世界做出貢獻。」

本次研討會由中華奧會陳美燕主委、中華奧會秘書長徐孝慈、教育部體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲共同主持開幕，此外，中華奧會性平委員會副主任委員劉柏君、中華奧會諸位教育委員會委員，以及巴黎奧運女子拳擊 57 公斤量級金牌得主林郁婷與教練曾自強等多位重要來賓也親自出席，為活動增添光彩。

本次研討會以「現代社會中的運動員：激勵與促進團結」為主題，呼應國際奧林匹克委員會 （IOC） 2020+5 改革議題。重點聚焦在如何透過體育運動促進國際間的友誼與合作，並為台灣培養更多具國際視野的奧林匹克教育人才。這次研討會不僅吸引到來自全國各地的學員，也包含來自馬來西亞和新加坡的外籍學員共同參與。

活動首日由代表我國參加各國奧林匹克研討會的學員代表現身說法，分享他們前往國際受訓的經歷與收穫。由中華奧會主辦的這場研討會旨在為未來的奧林匹克教育活動培養更多優秀青年，傳遞奧林匹克價值的卓越、友誼與尊重。活動將於 10 月 28 日落幕。

此研討會今年已是第47屆，不僅展現台灣在奧林匹克教育上的深耕成果，更突顯了中華奧會在推動國際體育交流和教育領域中的重要地位。這樣的活動將激勵更多學員秉持奧林匹克價值與精神，繼續在體育運動領域中追求卓越，貢獻國際社會。

中華奧會攜手國際奧林匹克學院，第47屆奧林匹克研討會再創高峰。（奧會提供）

中華奧會攜手國際奧林匹克學院，第47屆奧林匹克研討會再創高峰。（奧會提供）

中華奧會攜手國際奧林匹克學院，第47屆奧林匹克研討會再創高峰。（奧會提供）

中華奧會攜手國際奧林匹克學院，第47屆奧林匹克研討會再創高峰。（奧會提供）

中華奧會攜手國際奧林匹克學院，第47屆奧林匹克研討會再創高峰。（奧會提供）

中華奧會攜手國際奧林匹克學院，第47屆奧林匹克研討會再創高峰。（奧會提供）

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