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世界大賽》大谷、貝茲被敬遠免驚 佛里曼：這就是MVP三連星的威力

2024/10/26 16:47

大谷翔平、貝茲和佛里曼。（外電照合成圖）大谷翔平、貝茲和佛里曼。（外電照合成圖）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）在今天世界大賽首戰的延長賽10局下半，戲劇性敲出賽史首見的再見逆轉滿貫砲，助隊以6：3氣走洋基，系列賽取得開門紅。佛里曼賽後受訪表示，大谷翔平和貝茲（Mookie Betts）被敬遠都不會感到害怕，因為還有他在，這就是MVP三連星的厲害之處。

道奇10局下以2：3落後，拉克斯（Gavin Lux）在1人出局後獲得四壞球保送，下一棒艾德曼（Tommy Edman）敲安形成一、二壘有人，洋基趕緊換上明星左投柯提斯（Nestor Cortes）對付大谷翔平，他僅花1球就讓大谷擊出左外野界外飛球遭接殺，由於維杜戈（Alex Verdugo）接到球後跌進觀眾席，壘上跑者推進至二三壘，洋基此時選擇敬遠貝茲，想用左投剋左投來解決佛里曼，未料第1球內角偏低的92.5英哩速球遭佛里曼大棒一揮，掃出右外野大牆之外，形成再見滿貫砲，幫助道奇戲劇性擊敗洋基。

佛里曼認為，這一整年都會看到對手不是敬遠大谷翔平來抓貝茲，或是故意保送貝茲來對付他，這就是他們打線的厲害之處。佛里曼回憶起當時的情況，當時跑者上到二三壘時，他就有預感對手會敬遠貝茲，當時他趕快看資料，了解自己必須注意的地方，不要想的太複雜，球來就打，「幸運的是，我做到了。」

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