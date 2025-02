世界大賽》關鍵守備瑕疵讓大谷上三壘、並跑回追平分 洋基托瑞斯反省

大谷翔平趁對手失誤,跑上三壘。(歐新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今天的世界大賽第一戰,原本處於領先的洋基,卻因發生關鍵守備失誤,讓道奇靠高飛犧牲打攻得追平分,逼出延長賽。雖然洋基隊在延長賽10局上攻進1分,但10局下道奇靠著佛里曼(Freddie Freeman)再見滿貫彈,讓洋基最後以3比6輸球。此戰有守備瑕疵的洋基二壘手托瑞斯(Gleyber Torres)表示,自己要做出調整。

8局下道奇當時以1比2落後,1出局後,道奇日本巨星大谷翔平強勁平飛球直擊右外野全壘打牆,形成二壘安打,洋基右外野手索托(Juan Soto)把球回傳至內野時,托瑞斯沒有把球擋下,讓這顆球彈到投手丘附近,大谷也趁機跑上三壘。下一棒的道奇球星貝茲(Mookie Betts)擊出中外野高飛犧牲打追平。紀錄上是給索托傳球失誤。

大谷翔平(左)、托瑞斯(右)。(歐新社)

《紐約郵報》報導,托瑞斯賽後被問到第8局的狀況時說,「比賽中每一個小事是讓進攻方得到分數的機會,而大谷跑上三壘,Mookie敲中外野飛球,讓比賽追平。」托瑞斯指出,「我必須要做出調整,如果再有另一次機會,我會嘗試擋下球,把球留在身體前方,讓情況變得單純。」

洋基總教練布恩(Aaron Boone)則認為,托瑞斯在當時(第8局)的狀況下,應該要把球穩穩接住。

托瑞斯今天擔任開路先鋒,單場貢獻2安,包含1顆深遠飛球被外野球迷干擾接球,判定為二壘安打,他在第9局被換代跑而退場。

Shohei Ohtani's first career #WorldSeries hit goes for EXTRA BASES! pic.twitter.com/cGO1FoF5CW