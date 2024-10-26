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世界大賽》關鍵守備瑕疵讓大谷上三壘、並跑回追平分 洋基托瑞斯反省

2024/10/26 17:09

大谷翔平趁對手失誤，跑上三壘。（歐新社）大谷翔平趁對手失誤，跑上三壘。（歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天的世界大賽第一戰，原本處於領先的洋基，卻因發生關鍵守備失誤，讓道奇靠高飛犧牲打攻得追平分，逼出延長賽。雖然洋基隊在延長賽10局上攻進1分，但10局下道奇靠著佛里曼（Freddie Freeman）再見滿貫彈，讓洋基最後以3比6輸球。此戰有守備瑕疵的洋基二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）表示，自己要做出調整。

8局下道奇當時以1比2落後，1出局後，道奇日本巨星大谷翔平強勁平飛球直擊右外野全壘打牆，形成二壘安打，洋基右外野手索托（Juan Soto）把球回傳至內野時，托瑞斯沒有把球擋下，讓這顆球彈到投手丘附近，大谷也趁機跑上三壘。下一棒的道奇球星貝茲（Mookie Betts）擊出中外野高飛犧牲打追平。紀錄上是給索托傳球失誤。

大谷翔平（左）、托瑞斯（右）。（歐新社）大谷翔平（左）、托瑞斯（右）。（歐新社）

《紐約郵報》報導，托瑞斯賽後被問到第8局的狀況時說，「比賽中每一個小事是讓進攻方得到分數的機會，而大谷跑上三壘，Mookie敲中外野飛球，讓比賽追平。」托瑞斯指出，「我必須要做出調整，如果再有另一次機會，我會嘗試擋下球，把球留在身體前方，讓情況變得單純。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）則認為，托瑞斯在當時（第8局）的狀況下，應該要把球穩穩接住。

托瑞斯今天擔任開路先鋒，單場貢獻2安，包含1顆深遠飛球被外野球迷干擾接球，判定為二壘安打，他在第9局被換代跑而退場。

大谷翔平趁對手失誤，跑上三壘。（歐新社）大谷翔平趁對手失誤，跑上三壘。（歐新社）

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