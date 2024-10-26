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中職》轉隊首年就入圍最佳進步獎 陳柏豪認為是很大的肯定

2024/10/26 16:08

陳柏豪。（樂天桃猿提供）陳柏豪。（樂天桃猿提供）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿陳柏豪今天隨隊出席球團舉辦的「Thank You 10 感謝祭」，對於轉隊第1年紀入圍最佳進步獎，他表示，能夠入圍就是很大的肯定，感謝教練給他發揮的機會，恭喜也入圍的「魚住」曾頌恩獲得台灣大賽MVP。

陳柏豪去年季後因為陳俊秀行使自由球員離隊以球員補償方案轉隊，本季扛起樂天終結者並以29次救援成功勇奪年度救援王，他表示，去年在一軍只出賽4場沒有什麼表現，今年來到新球隊與新環境，感謝教練團給他很多發揮機會，以及隊友在場上與場下的幫助。

陳柏豪認為，有進步的選手不只有他，能夠入圍已經很開心，代表今年的訓練方向是對的、努力是有收穫的，也讓他知道明年要如何再進步，「今年是很不可思議的1年，不管能不能得獎，可以入圍就很開心，謝謝今年的自己，誰得獎不重要，都要一起加油，繼續為職棒努力。」

對於另2位入圍者莊昕諺、曾頌恩，陳柏豪覺得兩人的進步也有目共睹，尤其是曾頌恩，「昕諺進步很多，我們經常互相討論，但我以前跟魚住當過隊友，覺得他今年真的成長很多，看到他在台灣大賽打得特別好，真的很感動，恭喜兄弟拿到總冠軍，也恭喜魚住拿到MVP。」

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