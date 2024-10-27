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世界大賽G2 山本由伸對決羅冬 今日賽事預告與轉播

2024/10/27 07:01

山本由伸。（資料照，美聯社）山本由伸。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！

MLB世界大賽G2今日開打，今日道奇派出先發投手是「日本最強投」山本由伸，面對洋基明星左投羅冬（Carlos Rodon）。究竟是道奇能取得2：0領先，或是洋基能追平戰局呢，記得鎖定轉播！

今日NBA有一場直播，由對獨行俠上太陽，太陽在昨日上湖人的失利後，將碰上東契奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）、K.湯普森（Klay Thompson）所領軍的獨行俠。記得鎖定轉播！

MLB世界大賽

8:00 洋基@道奇 緯來體育、愛爾達體育2台、華視、東森洋片台

NBA

10:00 獨行俠@太陽 愛爾達體育1台
10:30 國王@湖人 緯來體育（11:00 D-Live）

TPBL

14:30 雲豹@海神 緯來體育、博斯運動2台、Youtube
17:00 特工@國王 緯來體育、博斯運動2台、Youtube

PLG

17:00 鋼鐵人@勇士 民視第一台、Youtube

桌球

18:00 WTT冠軍賽 單打四強 愛爾達體育3台
23:00 WTT冠軍賽 女單決賽 愛爾達體育3台

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