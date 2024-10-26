NBA》鵜鶘D.穆雷完成左手骨折手術 預計缺席4至6週

D.穆雷（左）、吉迪（右）。（資料照，法新社）



〔體育中心／ 綜合報導〕鵜鶘開幕戰以123：111擊敗公牛取得開門紅，但卻傷了明星大鎖D.穆雷（Dejounte Murray），因左手骨折進入傷兵名單，他也在昨日進行手術，預計缺席4至6週。

D.穆雷無疑是今年鵜鶘休賽季最大的補強，據《In Street Clothes》指出，從歷史數據來看，接受手部骨折手術治療的球員，平均缺席17.2場比賽，約40.5天，可推算D.穆雷回歸的時間會落在12月初，另外在D.穆雷的新合約中，只要其出賽65場，就可得到190萬美元（約新台幣6100萬）的獎勵，今年的他很有可能無法達成。

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這次受傷發生在開幕戰第四節，D.穆雷當時正防守公牛隊後衛吉迪（Josh Giddy），當吉迪切入時，D.穆雷的手被吉迪纏住，但D.穆雷當時並未被換下場，隨後在空位出手3分球並被犯規，罰完球後，D.穆雷隨即被換下場。D.穆雷此役繳出14分、10助攻和8籃板的表現。

D.穆雷在上賽季出賽78場，平均上場35.7分鐘，繳出22.5分、5.3籃板、6.4助攻、1.4抄截的表現，上季抄截總數達111次能排在聯盟第6位。

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