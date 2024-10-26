中職》轉型大成功奪最佳外野獎！ 陳晨威卻認為帶點僥倖

陳晨威。（樂天桃猿提供）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中職日前公布部分個人獎得主，其中最佳10人外野手方面，樂天桃猿陳晨威今年以生涯首度單季10轟等優異成績，奪下一席最佳外野獎，但今受訪，他卻坦言：「帶點僥倖嗎？我也不知道，但外野競爭激烈，自己的ops（攻擊指數）沒有排在前3名，能拿獎很意外也很驚喜。」

陳晨威今年大轉型，從昔日球迷印象的「腿哥」到成為中長距離打者，全季14支三壘安打、10發全壘打、30次盜壘成功、54分打點，其中10支全壘打是個人新高記錄，締造「10-10-30-50」的空前紀錄，該紀錄是中職史上第1人。

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陳晨威坦言，今年球季就大方向而言，最大不同確實是球迷對他昔日印象改觀，但他坦言，改變打擊機制的原先目的並非追求全壘打。

陳晨威說：「季初設定的目標其實不在全壘打，不是因為追求長打去修正，而是追求揮擊更完全，更完美釋放力量的打擊模式，也許是完整揮擊的機制造就成績，既然收到好效果，當然就會維持，若之後感覺不好才會再微調。」

陳晨威近期同時備戰12強台灣隊集訓，他說，首週因為選手還未全部到齊，能練的東西有限，但多數選手都是學生時期就遇過，年紀相近狀況下，能更快了解彼此、培養默契，也多了些隊內競爭。

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