世界大賽》洋基的長打遭道奇球迷「伸手」接殺！ 自家人都傻眼

道奇球迷干擾守備，被現場保全請出場。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第一戰，洋基二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）在第9局擊出左外野飛球飛球，差點就要飛過全壘打牆，卻被外野的道奇球迷伸出手套「干擾守備」接球，讓托瑞斯的長打形成二壘安打，該局洋基未能添加分數。洋基最後延長賽第10局以3比6敗給道奇。道奇超級工具人K.赫南德茲（Kike Hernandez）直呼，以為托瑞斯的飛球會形成全壘打。

托瑞斯此戰第9局面對道奇火球男寇派克（Michael Kopech），托瑞斯逮中一顆偏高的99.2英里的速球，擊出左外野深遠飛球，差一點要飛出大牆，但這時卻有一名道奇球迷伸手接殺，附近的球迷們都傻眼。由於這位男性球迷「干擾守備」接球，他與同行的家人們立即被道奇官方保全請出場。

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裁判當下判定是球迷干擾守備，並透過電視重播輔助，判定是一支二壘安打。洋基隊第9局最後沒有攻下分數，第10局上雖然攻進1分，10局下卻挨再見滿貫彈，讓洋基首戰失利。

「剛打出去的時候，我以為球飛出去了。」此戰鎮守中外野的K.赫南德茲表示，「我看這擊球初速，覺得這球會飛得很遠，今晚球在空中有點奇怪...但他們的判決是對的。」

Dodgers fans playing ELITE defense in the stands tonight



pic.twitter.com/2N5molVLnr — Barstool Sports （@barstoolsports） October 26, 2024

洋基托瑞斯敲長打。（法新社）

洋基托瑞斯（右）。（法新社）

裁判們審視判決。（法新社）

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