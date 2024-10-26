NBA》塞爾提克一哥塔圖姆開季超火燙 並肩綠衫軍傳奇柏德紀錄

塔圖姆。（今日美國）

〔體育中心／ 綜合報導〕塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum）在昨天攻下25分，助隊以122：102大勝巫師隊，收下開季2連勝，塔圖姆也成功並肩塞爾提克傳奇名宿柏德（Larry Bird）的紀錄。

根據《NBC Sports》報導指出，塔圖姆在昨天的比賽繳出25分、11籃板、6助攻的好表現，以及在開幕戰，37分、4籃板、10助攻的演出，使他和柏德（Larry Bird）成為歷史上僅有的兩位，在開幕戰前兩戰，至少得到62分、15籃板和16助攻的球員，柏德（Larry Bird）在1987-1988年開季前兩戰合計拿到75分、23籃板以及15助攻。

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今年開季前，塔圖姆就表示他想超越柏德，成為塞爾提克隊史上最偉大球員的願望，「柏德是塞爾提克最棒的球員，那是我要成為的目標，即使我和他的差距不小，只要我立志成為像他一樣偉大的人，你的職業生涯就能很精彩。」

今年26歲的塔圖姆還有很多時間去追逐這項目標，在去年贏得他人生中第一個NBA總冠軍後，他還有很長的一段路要走。塔圖姆在今年調整了他的出手姿勢，在這兩場比賽，塔圖姆出手38次，命中22球，其中，3分球22投11中，高達60%的投籃命中率以及50%的三分命中率，如果塔圖姆的三分球能持續進步，對聯盟其他球員來說將會是非常可怕的威脅，這會大幅幫助他完成職業生涯的另一個目標：他的第一個NBA最有價值球員獎。

今年是塔圖姆進入聯盟第8個賽季，其生涯拿下無數獎項，包括1次NBA總冠軍、1次NBA東區決賽最有價值球員、3次NBA年度第一隊、1次NBA年度第三隊、5次NBA明星賽等。

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