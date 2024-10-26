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台北海碩盃》台灣是沃爾頓幸運地 三太子盃奪冠迄今9連勝

2024/10/26 18:01

澳洲選手沃爾頓。（記者陳逸寬攝）澳洲選手沃爾頓。（記者陳逸寬攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕ATP挑戰賽125等級的台北海碩網球公開賽，單打4強上演「澳洲內戰」，第3種子沃爾頓（Adam Walton）後勁十足，歷經3盤苦戰終以6：3、5：7、6：3力退同胞頭號種子武基奇（Aleksandar Vukic），率先晉級週日冠軍戰。

「很高興心態上有撐住，決勝盤回穩壓制強敵，才能拿下勝利。」沃爾頓表示，面對武基奇這種百大內強敵，除了場上體能和技術激烈對抗，更是種精神層面嚴苛考驗，慶幸自己頂住對手反撲的沉重壓力，關鍵時刻回穩兩度破發滅火，也延續在台北市網球中心出賽的不敗戰績，「台灣對我如此特別，5月華國三太子盃拿到冠軍時，我就決定往後還有比賽一定要來，希望延續9連勝氣勢，週日更進一步爭取二連冠。」

25歲的沃爾頓，目前世界排名103，自2022年11月雪梨挑戰賽，再度扳倒暫居73席的武基奇，締造對戰2連勝，而且從今年三子太盃以來，在台灣出賽還未嘗敗績，樂得他頻呼寶島是福地，明天決賽結束將逛著名景點以及夜市，好好享受在地美食。

澳洲選手沃爾頓。（記者陳逸寬攝）澳洲選手沃爾頓。（記者陳逸寬攝）

澳洲選手沃爾頓。（記者陳逸寬攝）澳洲選手沃爾頓。（記者陳逸寬攝）

沃爾頓（右）擊敗武基奇，晉級決賽。（記者陳逸寬攝）沃爾頓（右）擊敗武基奇，晉級決賽。（記者陳逸寬攝）

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