中職》古林旅外將啟動！獅領隊：待行使後發函國外球隊

古林睿煬。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅本土王牌古林睿煬雖因傷向12強台灣隊辭退，但不影響他啟動明年旅外發展的計畫，獅隊領隊蘇泰安今表示，古林應該接下來這幾天就會行使旅外自由球員資格，球團也會再依照程序，正式發函給對古林有興趣的國外球隊。

獅隊昨以1勝4敗不敵中信兄弟後，今天傳出古林確定因背部緊繃向12強辭退的消息。蘇泰安指出，古林未能為國效力難免遺憾，但他目前未在最佳狀態，在顧及國家隊權益和保護選手的考量下，就讓他休息。

請繼續往下閱讀...

「其實古林這次的休息，對他的未來也未嘗不是好事」，蘇泰安表示古林有意願想要挑戰旅外，球團就抱著祝福的心情，「日本球隊今年已多次派球探和情蒐團隊來觀察古林，就代表他的實力有受到肯定。球團當然抱著祝福的心，希望他能從統一獅出去。」

根據中職規定，累計年資3季且獲得球團同意，即可取得旅外球員資格，欲行使該年度之旅外球員權利時，應於每年台灣大賽結束日（今年為10月25日）之隔日起算10個工作日內，以書面向所屬球團表達行使意願。古林的經紀公司已向獅隊表達會朝行使旅外FA的方向進行，蘇泰安表示目前有表達對古林有興趣的日職球隊就有3、4隊，球團在古林行使權利之後，就會正式發函給國外球隊告知此事，也代表古林的旅外計畫即將啟動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法