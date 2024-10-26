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世界大賽》關鍵時刻派左手怪投卻挨再見滿貫 讓洋基資深主播很不解

2024/10/26 20:32

洋基左投柯提斯（右）挨再見滿貫彈。（美聯社）洋基左投柯提斯（右）挨再見滿貫彈。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第一戰，洋基在延長賽第10局被道奇佛里曼（Freddie Freeman）擊出再見滿貫彈，最後以3比6輸球。YES體育台主播麥克凱（Michael Kay）認為，不解為何在關鍵時刻派出剛傷癒復出的29歲左投柯提斯（Nestor Cortes）。

道奇10局下1出局先後靠保送、安打攻佔一、二壘。洋基這時派出柯提斯登板，道奇巨星大谷翔平鎖定第一球攻擊，打成左外野界外飛球，洋基左外野手維杜戈（Alex Verdugo）美技接殺，但他在接殺後跌進內野觀眾席，根據棒球規則，若野手於合法確實接捕飛球後，踏進或跌入任何死球區，比賽為停止球，各跑壘員可推進一個壘包。道奇也因此攻佔二、三壘。

洋基選擇敬遠貝茲（Mookie Betts），讓道奇攻佔滿壘，洋基要正面對決佛里曼。未料佛里曼鎖定第一球內角速球，轟出右外野再見滿貫砲。條紋軍最後吞下敗仗。

洋基左投柯提斯。（美聯社）洋基左投柯提斯。（美聯社）

麥克凱今天在YES體育台節目中表示，「我不在乎柯提斯對戰大谷的數據，他自從9月18日之後就沒有登板，這些面對大谷的數據是他每5天先發一次的時候。」

麥克凱指出，洋基左投希爾（Tim Hill）是球隊的亮點，「他才是你應該派上的人，我不在乎模擬比賽，不在乎他在牛棚的表現，這看起來就不是應該要做的決定。」

麥克凱認為，當洋基隊派出王牌柯爾（Gerrit Cole）時並投出這樣的先發表現時，就應該贏得這場比賽，並不是每一隊都有柯爾這樣的投手，而且他今天狀況很好，投出6局出色的投球（6局失1分），或許他應該投長一點，但洋基最後卻輸掉這場比賽。

柯提斯本季先發31場有30場先發，戰績9勝10敗、防禦率3.77，他在9月25日因左手肘屈肌拉傷，被放進15天傷病名單，也缺席前兩輪的季後賽。

洋基左投柯提斯（右）挨再見滿貫彈。（歐新社）洋基左投柯提斯（右）挨再見滿貫彈。（歐新社）

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