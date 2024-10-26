全民運藤球明開戰 重鎮佳冬鄉先辦「新南向交流賽」

屏東縣政府在全民運前在佳農舉辦「新南向藤球交流賽」，吸引滿場觀眾。（屏東縣政府提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府配合新南向政策，今天在國立佳冬高級農業職業學校舉辦新南向藤球交流賽，屏東縣政府說，全民運動會藤球項目明天起在佳農點燃戰火，全國好手匯集藤球重鎮，精彩可期。

屏東縣政府在佳農舉辦「新南向藤球交流賽」，讓鄉親一睹高水準競技。（屏東縣政府提供）

台灣藤球運動蓬勃發展中，佳冬素有「南霸天」之稱。全民運今年將藤球列入比賽項目，明天在佳冬高農開戰，同個場地今天先上演「新南向交流賽」，讓鄉親一睹泰國、越南、菲律賓等發展藤球數十年的國家隊伍競技。

請繼續往下閱讀...

屏東縣府說，近年大力支持藤球發展，佳冬國中多年來為屏東培養出許多藤球國手，不少選從佳冬國中畢業後直升在地佳農，接著進入國立屏東科技大學或是大仁科大，在每個層級都擁有出國爭戰的好成績，可說是四級五區體育人才培育典範。

中華民國藤球協會祕書長黃秀仁指出，藤球運動引進台灣已有10多年，感謝屏東縣政府支持，讓藤球首次納入全國性綜合運動賽會，尤其賽前舉辦「新南向藤球交流賽」，邀請東南亞首屈一指的藤球強國參與，藉由高水準的對抗，讓國人能欣賞高層級的競技，更加認識藤球運動。

屏東縣府說，舉辦新南向交流賽除了展現球技與場上「倒掛金鉤」等英姿，更可以和各國選手交流，將多元與熱情散播給各個國家的夥伴，屏東作為藤球發展重鎮，盼透過賽事增加台灣與新南向國家的友好互動，開創國內藤球發展的新里程碑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法