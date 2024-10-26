NBA》勇士開季表現太驚人 團隊再創多項歷史新紀錄

柯瑞。（今日美國）

〔體育中心／ 綜合報導〕勇士在開幕戰以140：104大勝拓荒者36分後，又在今日對上爵士的比賽，以127：86大比分痛宰對手，這兩場比賽讓勇士累積淨勝分高達77分，輕鬆超越了由拓荒者在2017-2018年賽季，開季前兩場比賽66分的淨勝分。

根據《ESPN》報導，勇士成為第一支在開季前兩場比賽都贏過對手至少35分的球隊，甚至這兩場勝利都是在客場取得，但勇士隊開季創下的新紀錄不僅如此，在今年休賽季簽下的新同學希爾德（Buddy Hield），到目前為止，希爾德投進12顆三分球，三分命中率高達75%，希爾德不但打破勇士隊個人前兩場投進最多三分的紀錄，也是聯盟球員在轉隊後首秀的新紀錄，希爾德本季兩場比賽三分球總數，僅落後黃蜂隊後衛小波爾（LaMelo Ball）的13顆。

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值得一提的是，今年31歲的希爾德在這兩場都是替補上陣且拿下49分，這是繼1970-1971年賽季，開季前兩場且都來自替補上陣的最高得分，他也是2022年喬治（Paul George）後，首位上場不到15分鐘就拿下20分以上的選手。

當然，大家最印象深刻的絕對是2016-2017年賽季，勇士開季24連勝的紀錄，該年勇士打破休士頓火箭於1993-94年賽季，及華盛頓國會於1948-49年賽季締造的開季15連勝紀錄，也以開季客場14連勝打破紐約尼克於1969-70年創造的紀錄，一直到12月12日敗給密爾瓦基公鹿才吞下首敗。並以跨季28連勝超越2012-13年球季的邁阿密熱火，成為NBA史上第二長的季賽連勝紀錄。

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