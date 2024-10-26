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PLG開幕戰》領航猿5人得分雙位數 打倒富邦勇士開紅盤

2024/10/26 19:20

PLG開幕戰》領航猿5人得分雙位數 打倒富邦勇士開紅盤桃園璞園領航猿盧峻翔（右）。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG新球季今天在台北和平館點燃戰火，開幕戰由地主富邦勇士對決上季亞軍桃園領航猿，領航猿靠著5人得分雙位數，最終以84：74打敗勇士，成功贏得新球季首勝。

PLG本季再度回到4隊「精緻規模」，上季冠軍新北國王投奔台灣職籃大聯盟（TPBL），因此PLG開幕戰就由人氣球隊富邦勇士對決領航猿。

坐擁主場優勢的勇士上半場雖有漢米爾頓13分、5籃板，沃特斯9分、11籃版，但團隊只投進2顆三分球，又發生14次失誤，且周桂羽、洪楷傑竟然聯手9投皆墨，領航猿則靠團隊8顆三分球，半場結束以46：43領先。

勇士在第三節打完變成60：59領先，但領航猿在第四節又迎頭趕上，雙方也呈現拉鋸戰，領航猿在69：69平手則靠布依德禁區2分，以及李家慷連進2顆三分球，變成78：69領先，最終也讓地主勇士踢到鐵板。

領航猿葛拉漢15分、布依德19分、盧峻翔15分、李家慷13分、伯朗10分。勇士今天得分集中在漢米爾頓、沃特斯、威希及外籍生莫巴耶，漢米爾頓20分，沃特斯12分、16籃板，威希12分、12籃板，莫巴耶10分，但本土球員表現乏善可陳，另最大問題還是三分球命中率超低，團隊27次出手只中3球。

臺北富邦勇士漢米爾頓（左）。（記者陳志曲攝）臺北富邦勇士漢米爾頓（左）。（記者陳志曲攝）

臺北富邦勇士莫巴耶。（記者陳志曲攝）臺北富邦勇士莫巴耶。（記者陳志曲攝）

桃園璞園領航猿葛拉漢（左）。（記者陳志曲攝）桃園璞園領航猿葛拉漢（左）。（記者陳志曲攝）

PLG開幕戰》領航猿5人得分雙位數 打倒富邦勇士開紅盤桃園璞園領航猿白曜誠（右）。（記者陳志曲攝）

臺北富邦勇士陳又瑋。（記者陳志曲攝）臺北富邦勇士陳又瑋。（記者陳志曲攝）

臺北富邦勇士林志傑。（記者陳志曲攝）臺北富邦勇士林志傑。（記者陳志曲攝）

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