TPBL》林書豪、林書緯聯手轟47分 國王只剩9人照樣打爆攻城獅

林書豪。（TPBL提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕傷到全隊只剩9人可應戰的TPBL新北國王，靠著「林家兄弟」林書豪斬獲23分、林書緯拿24分，率隊以122：93打爆新竹攻城獅，收下開季2連勝

國王賽前舉行上季在PLG奪冠的冠軍戒頒獎儀式，而今天儘管球隊因傷兵滿營，只剩9人能出賽，李愷諺、曼尼高也都坐板凳，但火力還是比攻城獅兇猛。

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第二節是決定勝負走向的關鍵，國王多點開花，林書豪和林書緯各有9分，強森拿7分，陳俊男也有4分，反觀攻城獅的進攻大當機，19投僅6中，國王拉出38：16的猛攻拉開差距。

攻城獅在第三節只靠洋將得分，26分只有2分來自本土，其餘都靠克拉、米克獅和力契搶分，而國王則是全民皆兵，且球隊至少都維持20分的差距，第四節也淪為垃圾時間。

國王9人輪番上陣有7人得分達雙位數，林書緯拿24分、5籃板、5助攻，林書豪斬獲23分、5籃板、9助攻，沃許本也有19分，強森拿18分，陳俊男也有12分進帳。

攻城獅防守薄如蟬翼，進攻也不如人，得分集中在洋將身上，克拉的28分最高，米克獅有18分，力契替補拿12分，高國豪10投1中拿2分。

林書豪。（TPBL提供）

林書緯。（TPBL提供）

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