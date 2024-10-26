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台北海碩盃》曾俊欣4強止步無緣爭冠 近8年地主最佳戰績

2024/10/26 20:06

曾俊欣。（記者陳逸寬攝）曾俊欣。（記者陳逸寬攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕ATP挑戰賽125等級的台北海碩網球公開賽，台將最後希望曾俊欣力拚兩盤，仍以3：6、4：6不敵日美混血悍將丹尼爾太郎，「台灣一哥」單打4強止步，仍締造近8年來地主最佳戰績。

「對方狀況很好，接發球非常積極，底線對抽也帶給我壓力。」面對31歲、191公分的丹尼爾太郎，23歲、175公分的曾俊欣陷入苦戰，北市網球中心室內硬地球場開賽就遭第2種子高大強敵破發，形成0：3落後，儘管第4局化解5個被破發點後，還順勢回破連趕2局，只不過第6局又失守，追趕不成讓出首盤。

次盤地主第4種子試圖反撲，可惜第6局錯失破發機會，士氣頓挫反遭經驗豐富的丹尼爾太郎突破，第10局拉鋸纏鬥至第2個賽末點，仍讓對手直落二關門，目前世界排名125的曾俊欣說：「主場出賽加上這麼多球迷加油，落後時讓我獲得更多力量，可惜沒把握住機會。這週發球和體能都有進步，希望持續成長，季末爭取佳績重返百大。」

曾俊欣3連勝首闖海碩盃4強，已追平退伇名將盧彥勳2016年成績，由於戰功彪炳的同胞前輩，還曾於2013、2014年締造二連霸，這也成為他挑戰的目標之一，「盧哥是我們年輕選手學習效法的典範，明年會再接再厲，期許表現能更上層樓。 」

至於丹尼爾太郎4連勝且1盤未失，強勢晉級週日冠軍戰，壓軸對手則為今年5月華國三太子盃奪冠的澳洲第3種子沃爾頓（Adam Walton），「第一次造訪台灣，非常開心也感到驚艷，因為風土民情與日本相像。我對沃爾頓並不熟悉，但這幾天觀察對方發球和打法具侵略性，勝負關鍵應該就在細節處理，決賽我會全力以赴。 」

曾俊欣。（記者陳逸寬攝）曾俊欣。（記者陳逸寬攝）

曾俊欣。（記者陳逸寬攝）曾俊欣。（記者陳逸寬攝）

曾俊欣。（記者陳逸寬攝）曾俊欣。（記者陳逸寬攝）

日美混血悍將丹尼爾太郎。（記者陳逸寬攝）日美混血悍將丹尼爾太郎。（記者陳逸寬攝）

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