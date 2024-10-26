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日職》軟銀收日本大賽13連勝！有原航平秀二刀流、7局好投+2打點

2024/10/26 21:39

有原航平。（資料照，法新社）有原航平。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本大賽第一戰，本季以14勝並列洋聯勝投王的軟銀鷹王牌投手有原航平，今天交出7局無失分好投，有原航平也在打擊上貢獻1安2打點，軟銀最後在客場以5比3擊敗橫濱DeNA，軟銀在系列賽拔得頭籌。軟銀鷹在日本大賽處於13連勝的狀況。

今年的日本大賽，橫濱DeNA握有4場主場賽事，前兩戰是在DeNA主場橫濱棒球場舉行，由於央聯主場賽事沒有指定打擊，投手必須上場打擊。

軟銀第2局上1出局攻占滿壘，有原航平擊出右外野一壘安打，帶有2分打點。有原航平在投手丘上壓制橫濱打線，他主投7局用104球，僅被敲4安沒有失分，賞4次三振、丟2次保送。

根據《Sponichi》指出，有原航平成為自1986年的前西武名投工藤公康以來，再度有擊出勝利打點的投手。

軟銀打線第9局攻勢再起，今宮健太敲右外野二壘安打攻進2分，栗原陵矢敲帶有1分打點，單局再拿3分。

不過，軟銀終結者歐蘇納（Roberto Osuna）第9局在領先5分的情況下登板表現不穩，他投1局被敲4安失3分（2分自責），加上自己一次傳球失誤，歐蘇納最後驚險解決橫濱強打牧秀悟，驚險守住戰果，軟銀先搶到第1勝。

軟銀從2018年日本大賽第3戰起，包含2019年、2020年的日本大賽，取得12連勝的狀態。軟銀今天贏球後，把日本大賽的連勝紀錄延伸至13場。

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