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WTT冠軍賽》逆轉16歲埃及黑馬！鄭怡靜終結8強魔咒 首度闖進4強

2024/10/26 22:15

台灣一姐鄭怡靜。（取自WTT官網）台灣一姐鄭怡靜。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜今晚在2024年蒙佩利爾冠軍賽女單8強戰，以3:1逆轉世界排名36的埃及小將哈娜.高達，闖進4強，也締造台灣女將在冠軍賽最佳戰績。

世界排名第10的鄭怡靜過去八度角逐冠軍賽，有3次在8強止步，儼然成為魔咒。

這一站鄭怡靜在8強戰的假想敵、世界排名第6的中國女將陳幸同，在16強戰以1:3爆冷敗給年僅16歲的高達，也為鄭怡靜的4強之路開闢出一條康莊大道。

面對今年拿下非洲運動會冠軍的高達，鄭怡靜首局還不適應對手的發球，在5平後連丟6分，5:11讓出。

第2局，鄭怡靜在10:9聽牌下，雖然被對手幸運擦網球化解1個局點，但關鍵時刻相持球都能拿下，12:10扳回一城。

關鍵第3局，鄭怡靜在10:6聽牌下被高達冷靜地化解4個局點，追成丟士，但鄭怡靜展現強心臟，先是正手反拉斜線得手，隨後反手相持也占上風，12:10再添1局。

第4局，鄭怡靜克服開局2:5落後，先追到8平，隨後又一口氣連拿3分，11:8贏得勝利。

另一場女單8強戰，世界排名第7的日本新星張本美和，以11:6、11:9、13:11擊退世界排名第9的南韓一姐申裕斌，繼澳門站之後，連兩場冠軍賽晉級4強。

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