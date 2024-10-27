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12強》南韓隊頭大！ 曾在亞冠賽壓制台灣隊的韓職勝投王受傷了

2024/10/27 07:01

元兌仁。（資料照，記者林正堃攝）元兌仁。（資料照，記者林正堃攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕韓職三星獅24歲王牌投手元兌仁昨天在韓國大賽G4登板，他僅投2.2局失6分，三星獅最後以2比9敗給起亞虎，三星獅在系列賽陷入1比3的絕境。根據《韓聯社》報導，元兌仁的肩膀受傷，代表他無法在韓國大賽再度登板，也可能無法參加11月的世界棒球12強賽。

元兌仁本季出賽28場，繳出15勝6敗、防禦率3.66成績，共投159.2局賞119次三振，被打擊率為2成45，每局被上壘率1.20。元兌仁與斗山熊右投郭彬都是單季15勝，兩人並列今年的韓職（KBO）勝投王。

元兌仁昨晚在韓國大賽第4戰面對起亞虎，僅投2.1局失6分，就提前被打退場，最後三星獅也輸球，陷入淘汰邊緣。

《韓聯社》指出，三星獅隊表示，經過核磁共振檢查後，元兌仁的右肩關節唇受傷，肩關節有出血狀況，還出現旋轉肌袖肌腱炎。三星獅隊說，醫生建議要進行四至六週的復健過程。

元兌仁曾在去年11月的亞冠賽面對台灣隊，交出5局被敲3安中，僅因劉基鴻的全壘打失1分。元兌仁也是2021年東京奧運、2023年經典賽的南韓代表隊國手。

元兌仁也是今年12強賽南韓隊國手，如今出現肩傷狀況，很有可能無法代表南韓隊參加12強賽。

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